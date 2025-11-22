金馬62／柯煒林拼影帝！「爸媽也來了」 幸運物曝光

柯煒林全黑西裝帥氣亮相。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道由楊千霈領軍，搭配3度接棒的徐鈞浩與金馬60遞獎大使彭千祐，典禮則採無主持人方式進行，稍早入圍11個獎項的《大濛》劇組一同踏上紅毯，主演柯煒林、 方郁婷及9m88

柯煒林今以一襲全黑西裝帥氣亮相，笑稱是方郁婷及9m88的「護花使者」，先前 確診肺腺癌4期，目前正靠標靶藥物控制病情的他，被問及身體狀況，他則透露昨晚有包場電影請香港朋友觀看，「身體還可以，有睡夠就可以，每個人睡不同，我平常都是睡8個小時」。

方郁婷全黑閃亮禮服亮相。（圖／東森娛樂）

柯煒林今晚將與張震、張孝全等人爭奪影帝之位，被問及紅毯幸運物，柯煒林則笑說，「我今天有跟爸爸媽媽抱抱，那個對我就是我的幸運物」，笑說自己沒有穿紅內褲。至於明天粉絲特地為他包場電影，希望他帶著金馬獎盃現身，他則開玩笑說：「那我沒拿就不去了？」

9m88全白禮服將纖細身材展露無遺。（圖／東森娛樂）

方郁婷則以黑色短版亮片背心搭配同款長裙現身，談及將爭奪影后的心情，方郁婷則說，昨天有睡飽，現在不太會緊張，很期待待會的頒獎典禮。9m88則穿著全白禮服亮相，今晚她也擔任表演嘉賓，笑說自己將帶著角色的使命上去表演。

