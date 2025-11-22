金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
第62屆金馬獎頒獎典禮於昨（22）日晚間完美落幕，《大濛》一舉拿下「最佳原著劇本」、「最佳造型設計」、「最佳美術設計」、「最佳劇情片」4項大獎，成為本屆最大贏家，主創團隊於慶功宴受訪時也吐露心聲
在片中飾演男主角「趙公道」的柯煒林，此次以7比8的一票之差敗給張震，無緣抱回影帝獎座，他開玩笑表示：「每次都跟我說第二名，這次誰沒投給我？」認為有無得獎都沒關係，「看到大家很開心，每個台灣的工作人員都有稍微認識到。」
談及先前合作的李駿碩此次奪下最佳導演獎，柯煒林也笑說超級開心，「沒有《濁水漂流》，是沒有機會來台灣拍電影的」，對於李駿碩滿是感謝，如今自己成為台灣影視工作者的一份子，他形容感覺十分奇妙，「大家喜歡我的表現受寵若驚，太開心」。
《大濛》團隊拿下金馬獎4項大獎，成為本屆最大贏家。（圖／東森娛樂）
至於被台灣網友笑稱像許光漢、JYP綜合體，柯煒林則笑回：「所以我的演技寬度蠻寬的。」而飾演女主角「秋月」的方郁婷，此次同樣無緣奪獎，被問及是否為此感到惋惜，她則表示：「沒有，拿最佳劇情片很開心，大家都很厲害。」
導演陳玉勳則坦言，不太敢在社群平台上看網友的評價，笑稱「看多讓身體不好」，被問及電影上映後是否會擔心票房問題，他則輕鬆看待，「我覺得我們算蠻幸運的，有機會拍這部影片，可以跟這麼好的演員一起合作，已經很滿足了，其他的事不敢多想」。
名導李安則透露在典禮前有先觀看該部電影，笑說陳玉勳當了自己一天的學生，「有沒有發覺不聽老師的話的人都沒有出息，他這部片出來我非常驚艷」，演員及幕後團隊表現都很棒，「我想觀眾也會很喜歡，很高興啦」。
