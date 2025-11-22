金馬62／柯煒林罹肺腺癌第四期 不擔心身體健康：拿獎就去慶功

以《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳男主角的柯煒林。

以《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳男主角的柯煒林，因為之前傳出罹患肺腺癌第四期的病情，因此大家都關心他的身體健康狀況。他表示很健康，醫生說如果得獎去慶功也沒關係。

近期一直跑電影宣傳，甚至昨晚也出席了電影《大濛》的包場活動，柯煒林說自己的作息都照舊，「因為昨晚包一場請香港的朋友看，所以我就比較晚睡。」大家都很好奇，會不會沒時間休息？他說已經跟醫生討論過了，睡飽了就可以，所以不需要為此遷就更改行程，「可以啊！為什麼不可以？」

「要知道當一個演員，你的行程都是前一天晚上，才會知道明天要做什麼。」所以頒獎隔天，還有一場粉絲的包場活動，他也是會照樣出席。

