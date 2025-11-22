金馬62／柯煒林罹肺腺癌第四期 不擔心身體健康：拿獎就去慶功
以《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳男主角的柯煒林，因為之前傳出罹患肺腺癌第四期的病情，因此大家都關心他的身體健康狀況。他表示很健康，醫生說如果得獎去慶功也沒關係。
近期一直跑電影宣傳，甚至昨晚也出席了電影《大濛》的包場活動，柯煒林說自己的作息都照舊，「因為昨晚包一場請香港的朋友看，所以我就比較晚睡。」大家都很好奇，會不會沒時間休息？他說已經跟醫生討論過了，睡飽了就可以，所以不需要為此遷就更改行程，「可以啊！為什麼不可以？」
「要知道當一個演員，你的行程都是前一天晚上，才會知道明天要做什麼。」所以頒獎隔天，還有一場粉絲的包場活動，他也是會照樣出席。
更多鏡週刊報導
金馬62／范冰冰確定沒出席頒獎典禮 一條件「現聲」
〈嗨到臉紅紅〉台南取景亮相 U:NUS笑喊「刷出美好新人生」
金馬62／柯煒林罹肺腺癌第四期 不擔心身體健康：拿獎就去慶功
其他人也在看
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 15 小時前
金馬62入圍午宴 準影后方郁婷出席 (圖)
第62屆金馬獎即將頒獎，演員方郁婷（圖）將與多名實力派演員共同角逐影后寶座，21日在台北開心參與金馬入圍午宴。中央社 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳男配角」由《我家的事》曾敬驊摘...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
金馬62入圍午宴 準影后劉若英出席 (圖)
第62屆金馬獎頒獎在即，入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，將角逐影后寶座的演員劉若英（圖）出席與會。中央社 ・ 1 天前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 10 小時前
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的
金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的EBC東森娛樂 ・ 1 天前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」 更多民視新聞報導悲情庇護島！ 彰南路庇護島被撞10次反光桿包圍無效嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚校門口只有斑馬線無號誌燈 學生上學過馬路超驚險民視影音 ・ 17 小時前
金馬獎2025／與尚氣劉思慕合作過！《柔似蜜》編劇傅世晏：好萊塢投資亞裔故事正流行！
金馬62最佳改編劇本獎入圍者為《柔似蜜》的傅世晏 Marilyn FU、《我家的事》編導潘客印、《深度安靜》的陸欣芷與沈可尚、《幸福之路》 的編導勞埃德李崔 Lloyd Lee CHOI，以及動畫長片《世外》的 Polly楊寶文。其中，傅世晏為台裔美籍編劇、勞埃德李崔為韓裔加拿大籍編導，《世外》的楊寶文則為香港監製兼編劇。本文專訪《柔似蜜》的傅世晏，帶影迷更加認識這位台灣移民二代的美國編劇故事。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 18 小時前
電影"柔似蜜"入圍金馬最佳改編劇本 台裔編劇傅世晏獨家專訪
第62屆金馬獎即將在周六舉行頒獎典禮。這次入圍最佳改編劇本獎的電影"柔似蜜"，從導演、演員到編劇，全是亞裔陣容，其中台裔美籍的編劇傅世晏，父母都來自台灣，她本人也造訪過台灣幾次，在接受民視獨家專訪時，傅世晏特別提到，未來希望也能以台灣為創作主題。電影「柔似蜜」入圍金馬最佳改編劇本 (圖/民視新聞)民視 ・ 1 天前
金馬62入圍午宴 準影帝柯煒林出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店B2文華廳舉行，以電影「大濛」入圍本屆最佳男主角的柯煒林（圖）盛裝出席。中央社 ・ 1 天前
金馬獎／跳脫傳統風！衣Ｑ超高 張震長版西裝瀟灑登台
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心隆重登場，被稱為華語電影最高殿堂的金馬獎，吸引海內外電影人齊聚一堂一起度過重要的時刻，星光紅毯上男星爭帥女星爭美，今年就有幾個男星選擇的是非傳統的長版西裝，看起來一樣帥氣。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 14 小時前
金馬62星光 張孝全開心步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，以電影「深度安靜」角逐本屆影帝的演員張孝全（圖）出席共襄盛舉。中央社 ・ 14 小時前
臺灣擔任第42屆法國布洛瓦漫畫節主題國 展現臺灣自由多元及民主價值
臺灣擔任第42屆法國布洛瓦漫畫節主題國 展現臺灣自由多元及民主價值 【記者蔡富丞/綜合報導】由法國布洛瓦市bd […]民眾日報 ・ 15 小時前
金馬62／首個獎項出爐 《恨女的逆襲》奪最佳動作設計
第62屆金馬獎第一個獎項揭曉，《恨女的逆襲》黃泰維、陳嘉玲抱走最佳動作設計獎。 最佳音效則由高偉晏、張凱彤、林先敏以動畫片《小蟲蟲大冒險》摘下。 《96分鐘》温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷摘下最佳視覺效果獎。 此外，《螳螂》奪下最佳動畫短片；《世外》獲頒最佳動畫片。中央廣播電台 ・ 15 小時前
金馬慶功／曾敬驊奪男配「爆哭打給爸媽」！親曝童年綽號：以前叫愛哭ㄟ
第六十二屆金馬獎最佳男配角由《我家的事》曾敬驊抱回，他在宣布得獎後瞬間爆哭，起身時情緒完全收不住，先和身邊的演員好友們一一擁抱，再走上台從張孝全、鳳小岳手中接下獎座。激動畫面震撼全場，也成為今年最催淚的一幕之一。慶功宴上他接受媒體採訪時，情緒稍稍平復，笑說「跟一家人走了一段路，就比較緩和下來了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前