金馬62/柯煒林罹肺腺癌4期拚影帝！當「護花使者」曝身體現況
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，柯煒林以全黑西裝亮相，成為紅毯上的焦點。柯煒林在頒獎前接受訪問，笑稱自己是方郁婷及9m88的「護花使者」。他提到，自己目前正在與第四期肺腺癌抗爭，但身體狀況良好，並透露日前有包場電影請香港朋友觀賞。
談及今晚的影帝爭奪戰，柯煒林表示，與張震、張孝全等人競爭，並分享了自己的幸運物——父母的陪伴。他開玩笑地說，自己沒有穿紅內褲，但與父母的擁抱讓他倍感幸運。對於粉絲特意為他包場的電影，柯煒林幽默地回應：「那我沒拿就不去了？」
方郁婷則以閃亮的黑色禮服現身，並表示對於影后之爭感到期待，希望能在頒獎典禮中有佳績。9m88則穿著全白禮服，準備在晚會上進行表演，並透露將帶著角色的使命上台。
