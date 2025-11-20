金馬62/桂綸鎂讚西島秀俊「像大樹般溫暖」 曝私下暖舉：給我很多能量

金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》由日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂攜手主演，兩人20日和導演真利子哲一同出席記者會。談起首次合作的心情，桂綸鎂相當感謝西島秀俊在片場如同大樹般支持她，「是個非常溫暖的前輩。」

金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》由日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂攜手主演。（圖／記者 伍映澄 攝）

《最親愛的陌生人》劇情描述西島秀俊與桂綸鎂飾演的夫妻，在兒子遭綁架後，一場突如其來的意外擊碎了平凡幸福的日常，夫妻關係在互相責備下徹底崩潰。首次飾演夫妻兩人被問到有沒有事先培養默契，西島秀俊表示，沒有做太過具體的設計，「會彼此聊一下角色，聊著聊著就大概知道兩人心中對夫妻模樣的刻畫。」

廣告 廣告

聊起合作的心情及在片場互動，西島秀俊分享，這次在劇中需要大量使用英文，對他來說是蠻大的挑戰，但桂綸鎂給予他很大的幫助，「她的演技非常自然，是一位相當優秀的演員，可以合作相當榮幸，是一段很幸福的時光。」

西島秀俊首次與桂綸鎂合作，大讚對方演技相當自然。（圖／記者 伍映澄 攝）

桂綸鎂則形容西島秀俊在片場就像「大樹」一樣總能溫暖的接住她，時常給她鼓勵，讓她擁有滿滿的內在能量，「有好幾場我的情緒非常重的戲，他都會拍拍我的肩膀，說我做得非常好。」

導演真利子哲也透露，這次會找西島秀俊與桂綸鎂合作，純粹是自己相當喜愛兩人過往的作品，「西島先生從90年代就是知名演員，桂綸鎂則是我很喜歡她的作品，像是《藍色大門》、《白日焰火》、《南方車站的聚會》等我都有看。」

而這回來到台灣，有沒有特別期待的事？真利子哲表示想去泡溫泉，西島秀俊澤則說，「希望有機會可以見到很多導演和演員，也期待和影迷們交流。」還笑說，希望能在台灣吃到好吃的甜點。《最親愛的陌生人》將於2026年1月16日全台上映。

延伸閱讀

童年回憶再登場！《新・超人力霸王》超狂卡司曝光 還有米津玄師「量身打造OST」