金馬62/桂綸鎂黑蕾絲走紅毯「藏心機」！與日影帝西島秀俊攜手頒獎
第62屆金馬獎於22日在台北流行音樂中心隆重舉行，桂綸鎂身穿一套黑色蕾絲禮服，底色若隱若現，展現出她41歲的優雅與魅力，成為當晚的亮點之一。她的造型不僅展現了時尚感，更讓人驚嘆於她的完美身形，手上搭配的閃亮珠寶更添氣質。
此外，桂綸鎂將與日本影帝西島秀俊一同頒發「最佳男主角」獎項，這也成為外界討論的焦點。
