金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣

娛樂中心／曾郁雅報導



第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，《民視新聞網》帶您一起搶先看紅毯百花綻放的注目焦點，搶先登場的是主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐現身，除此之外今年以《地母》超反差演出入圍影后的范冰冰是否踏上星光紅毯也成為外界瘋狂討論的焦點。









金馬62／林依晨「2寶媽身型」太炸裂！才喊「不敢減肥」美人魚戰袍起伏逼瘋網

楊千霈、徐鈞浩、彭千祐作為金馬獎紅毯主持人，搶先站上星光大道閃亮登場了。（圖／金馬執委會提供）

廣告 廣告

本屆金馬獎星光大道由楊千霈領軍，帶領徐鈞浩、彭千祐共同主持，有著「紅毯女王」美稱的楊千霈才以一套寶藍新式旗袍禮服，在金馬獎入圍記者會展現43歲不科學的絕佳狀態，今（22日）紅毯一亮相馬上驚豔全場，戰袍開出亮點「中路大切縫」，紗質禮服隱隱透出粉色肌膚，布料鑲上銀閃異材質，顯得楊千霈閃閃動人；身邊最強夥伴徐鈞浩、彭千祐也不遜色，以一身設計感滿滿西裝衝高氣勢，三人一同喊出應援打氣、顯現彼此間堅固革命情感。





金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

《我家的事》全家西裝主題帥翻紅毯。（圖／金馬執委會提供）

金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

曾敬驊黑色滾邊的咖啡色西裝「開出大V」。（圖／金馬執委會提供）

全家入圍金馬的《我家的事》劇組霸起輾壓現場，全家以帥氣西裝踏上紅毯驚豔全場，媽媽高伊玲、姐姐黃珮琪戰袍全褲裝，藍葦華經典黑白西裝、曾敬驊黑色滾邊的咖啡色西裝「開出大V」乍看之下以為「全沒穿」，搭配三七分油頭的禁慾時尚讓粉絲秒尖叫，與曾敬驊同樣入圍「最佳男配角」的網內互打姚淳耀則以高領黑絨套裝帥翻全場。

金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

林依晨「美人魚戰袍」上下身形全公開。（圖／金馬執委會提供）

林依晨以《深度安靜》爭舉本屆金馬影后，展現「拿獎氣勢」的林依晨身穿蕾絲美人魚戰袍，薄透布料猛秀出底肌令網友驚呼「是要來拿獎的？」，凹凸有致的二寶媽身形，雖然事前喊出「當媽不敢減肥」，金馬紅毯直接霸氣炸裂讓人不敢相信才剛生完二寶；同樣金馬入圍「最佳男主角」成為注目張孝全，身穿穩重黑西裝、黑色膠框眼鏡，與林依晨以劇中夫妻之姿出席。

金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

張震「白髮露出」、粗曠帶有細節的西裝造型踏上紅毯。（圖／金馬執委會提供）

憑藉《幸福之路》精采演出入圍「最佳男主角」的張震，過去就曾經以《緝魂》拿下金馬影帝，本屆再度挑戰的他，今日以粗獷又藏有滿滿細節的造型當場紅毯，一頭黑白挑染的線條感髮型，呼應剪裁拼接的西裝、肩線以白色布料刻意做出毛邊效果，與楊千霈由來有回互動，讓粉絲大讚「超有型！」。

金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

楊貴媚擔任頒獎嘉賓以一身桃粉禮服「下半身大透明」。（圖／金馬執委會提供）

金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

陳淑芳以招牌旗袍氣質到場。（圖／金馬執委會提供）

金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

楊秋生一身純白踏上星光紅毯。（圖／金馬執委會提供）

黃秋生憑《今天應該很高興》獲提名第62屆金馬獎最佳男配角，紅毯一身亮白套裝備楊千霈猛誇「上海男子」；獲得「金馬獎終身成就獎」陳淑芳以招牌旗袍現身，主持徐鈞浩、彭千祐左擁右抱溫馨畫面讓網友笑「乖孫！」，隨後由《螳螂》謝文明接手用力挽住淑芳阿姨；楊貴媚擔任頒獎嘉賓以一身桃粉禮服「下半身大透明」，浮誇墊肩剪裁畫出一顆大愛心。

金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

桂綸鎂一身黑色蕾絲透出底色，優雅造型獲得盛讚。（圖／金馬執委會提供）

預計與日本影帝西島秀俊一起登場頒發「最佳男主角」的桂綸鎂在星光大道最後引爆全場快門猛閃，身穿一套肩帶蕾絲禮服，超透氣布料底下肌膚若隱若現，俐落一刀切黑色短髮，全身暗黑布料的搭配更反襯出桂綸鎂雪白肌膚，手上配大閃亮歲鑽珠寶更顯得氣質滿點。

原文出處：金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲「反差狀態」太霸氣

更多民視新聞報導

李㼈愛女搭捷運遺失1絕版物…崩潰急發求救文！

子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬

日團台、港、中演出喊卡！粉猜：受中日關係波及

