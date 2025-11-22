金馬62／楊貴媚「桃紅深V禮服」降臨紅毯！ 氣場全開粉絲尖叫
第62屆金馬獎今（22）日登場，今年以頒獎人身分出席的影后楊貴媚華麗現身，換上亮眼桃紅色深V禮服，搭配下擺透視薄紗與黑白相間高跟鞋亮相，一下禮車便引起粉絲們尖叫歡呼。
楊貴媚從影40年演過無數經典角色，更是上屆金馬獎最佳女配得主，其中影史最知名場面就是在電影《愛情萬歲》中，坐在大安森林公園哭了7分鐘的長鏡頭。
而前年有網友在網路上發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，引起熱烈迴響，今年國影中心也決定續辦《愛情萬歲》4K修復版在大安森林公園重映，楊貴媚同場邀請影迷們一同「哭著跨過2025年」。
楊貴媚華麗現身金馬紅毯。圖／台視
責任編輯／洪季謙
