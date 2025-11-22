金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過

范冰冰以《地母》摘下首座金馬影后。（圖／金馬執委會）





第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於臺北流行音樂中心登場，最佳女主角頒給范冰冰《地母》，成功擊敗方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》。導演張吉安透露范冰冰努力爭取角色，對他說原因是：「我想重新來過。」他代為領獎打給范冰冰連線致詞，她啜泣感謝主創團隊以及片中兒子白潤音：「沒有你們就沒有這個鳳音角色，這個獎是屬於我們所有人的。」

范冰冰在電話那頭邊哭邊說，自己心情特別開心，人在片場拍戲中看著直播：「首先感謝金馬執委會給我這個肯定，感謝張吉安導演堅定不移對我的信任，回想起當初導演跟我討論角色問我說『妳願不願意讓我摧毀妳的臉？』我當時毫不猶豫地回答『范冰冰奉陪到底，這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信角色。」

范冰冰為演出馬來西亞農婦不惜改變外型，她說這是自己與角色之間非常深刻的靈魂共振，仿佛真正的走進角色的世界：「而鳳音這個角色也引領我的成長，讓我更深刻地體會到，生理女性身上的那股堅韌的力量，作為一名中國的電影人，我期待未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，能被看到更深度的意義。」

范冰冰感謝金馬獎鼓舞著華語電影人的初心：「也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中，綻放出更加璀璨的光芒，謝謝吉安導演，謝謝你。」

