金馬62／法影后伊莎貝雨蓓回憶揪侯孝賢唱歌 讚《左撇子電影》好看想逛夜市
【緯來新聞網】法國影后伊莎貝雨蓓今（17日）現身金馬《女富豪的美麗與哀愁》映後，與影迷們近距離互動。從影超過50年的她，接受台灣媒體採訪時，提到保持多年熱情的秘訣，「我真的很喜歡演戲，很喜歡所以可以一直維持熱情。」並說最近在巴黎看到最好的電影是台灣電影《左撇子電影》。
法國影后伊莎貝雨蓓參加金馬影展。（圖／許方正攝）
伊莎貝雨蓓至今演過《鋼琴教師》、《她的危險遊戲》等超過120部電影作品，她被凱薩獎提名16次，是此獎紀錄保持人，並兩度獲頒威尼斯影展最佳女主角跟坎城影展最佳女主角。這次是她相隔16年再度來台出席金馬影展，並在台中國家歌劇院演出舞台劇《貝芮妮絲》。
她回憶15年前來台灣時，曾跟導演侯孝賢一起去KTV唱歌，「我記不得唱什麼歌了，但侯孝賢用中文、台語唱，我用法文唱，讓我非常難忘。」她大讚台灣人都很熱情，還有人送他鳳梨酥，「粉絲送的禮物我都會想辦法帶回家，但可惜花就沒辦辦法了。」並表示今年最喜歡的電影就是《左撇子女孩》，聽到片中場景的夜市就在戲院旁邊，笑喊：「我很想去，今天就想去。」
伊莎貝雨蓓今也被問到挑選作品的標準，她分享：「我選角的第一考量是導演，其次看劇本時最在意人物對話。」從影多年的她，也透露維持熱情持續投入演藝事業，全因為身邊都是非常優秀的導演及工作人員，「他們都非常棒，讓我能進入非常特別的世界裡，以電影而言，我跟導演之間很信任，我很喜歡這件事。」
72歲的她外貌凍齡，氣質相當優雅，提到保養秘訣，她先是笑回：「我也不知道。」接著補充說明表示，工作環境讓她相當自在，讓她自然而然就能維持好狀態，「我喜歡做這件事，又跟喜歡的人一起工作，拍電影讓我覺得很放鬆。」平時她也熱愛旅行、閱讀、進劇院看戲，日常生活都十分愉悅自在。
更多緯來新聞網報導
《你的名字。》回來了！賣座逾250億日圓 重返台灣大螢幕
F.I.R.拆夥後互告！詹雯婷遭恩師陳建寧控誣告 獲判無罪吐心聲
其他人也在看
法國傳奇影后揪侯孝賢唱KTV！伊莎貝雨蓓看《左撇子女孩》想逛夜市
法國傳奇影后伊莎貝雨蓓相隔16年來台參加金馬影展，今天（17日）下午她出席媒體茶敘，開心分享大約在15年前曾在台灣與導演侯孝賢一起唱卡拉OK，「我已經記不得唱什麼歌了，他用中文、台語，我唱法文，我非常開心且難忘。」現年72歲的伊莎貝雨蓓包括《鋼琴教師》、《她的危險遊戲》等代表作不勝枚舉，近期在台中國自由時報 ・ 12 小時前
羅志祥首度公開罹患「微笑憂鬱症」 母生病、事業低潮又遇詐騙！曾拒絕吃藥
出道30年的羅志祥總以開朗、逗趣形象出現幕前。他在即將推出的新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》裡，首度揭露自己曾罹患「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」，回憶那段幾近崩潰的過程，才發覺「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂」。太報 ・ 12 小時前
粗暴壓制、強行鋸斷！動團直擊「殘忍血鹿茸」 養鹿協會：應要人道處理
PETA善待動物組織指出，被用於供應鹿茸的水鹿，終其一生被關在狹小且空無一物的水泥圍欄中，每年都要經歷一次又一次的痛苦折磨，而透過實際調查發現，鹿場內的部分鹿隻有感染皮膚病情況，摘取鹿茸時，也是將鹿隻的兩隻前腳和一隻後腳綑綁並強行拉開，隨即由工作人員鋸斷鹿茸...CTWANT ・ 10 小時前
內部重整 大福航運18日起"鹽琉線"暫停行駛
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東小琉球是國旅的熱門景點，除了大家熟知的東琉線可以搭船之外，還有一條鹽琉線也能到。不過，鹽琉線最主要的交通船公司大福航運，日前向航港局申請，從18日起暫時停航。民視 ・ 12 小時前
館長遭89兄弟窩裡反！陳沂喊：愛膨風救了他
娛樂中心／楊佩怡報導網紅「館長」陳之漢日前遭健身房前員工爆料，指控他涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題；館長則連3天直播公開駁斥，反爆料3人的「勒索、霸凌」黑歷史。對此，網紅陳沂再度發文談及此事，她點出錄音檔爆料內容笑喊「除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到大陸的錢」；而她也指出，館長要面子愛膨風的個性，反而在出事的時候救了他。民視 ・ 12 小時前
「難哄效應」白敬亭、章若楠人氣狂漲 隔9年再見高中「白月光」
【緯來新聞網】中國演員「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，該緯來新聞網 ・ 12 小時前
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 喜迎生涯首座小金人
（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。中央社 ・ 12 小時前
桃園機場舉行空難災害防救演習 強化應變量能 (圖)
桃園國際機場公司17日辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演，期望強化空難災害的應變量能，持續守護國門的飛航安全。中央社 ・ 12 小時前
黃明志捲命案認「到明年底工作全沒了」 放下身段求職喊：有收入就好
黃明志今日晚間在臉書粉絲專頁「Namewee 黃明志」發文透露，目前謝侑芯命案仍在審理中，屍檢報告還沒出來，可能得等上數個月才有結果。因此黃明志原本排到明年底滿滿的工作，全部都被取消了；黃明志放下身段，稱有幕後工作找他收費都好談，或是打工也行，就算他不會也願意學...CTWANT ・ 12 小時前
中山大學管理學院躍升 Eduniversal「五片棕櫚葉」最高榮譽 挺進全球頂尖菁英商學院
圖▲國立中山大學管理學院院長林豪傑表示：從四片晉升五片，是中山管院的重要里程碑。 【記者張嘉誠／綜合報導】 國 […]民眾日報 ・ 12 小時前
寂寞星球Lonely Planet：穿越森林阿里山鐵道之旅 感動全球旅人
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】國際知名旅遊出版社 Lonely Planet 2025 年推出全新力作《Epi台灣好報 ・ 12 小時前
雲林北港朝天宮「黑面三媽」 睽違109年首度南巡台南
雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，黑面三媽15日開始起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行，這是黑面三媽相隔109年，首度南下台南，今（17）日早上從新營太子宮出發，沿途行經好幾間...華視 ・ 11 小時前
國中軟聯》興福獲殿軍 高恩典、林睿宇投球改造成功
【賽會特約記者王婉玲台中報導】台北市興福國中在國中軟式聯賽拿下殿軍，總教練吳世賢表示滿意，連兩天有機會贏球，比較可惜，不過也達成連6年8強目標。 興福以高年級生參戰，一路挺進到4強...智林體育台 ・ 18 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 16 小時前