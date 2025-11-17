金馬62／法影后伊莎貝雨蓓回憶揪侯孝賢唱歌 讚《左撇子電影》好看想逛夜市

【緯來新聞網】法國影后伊莎貝雨蓓今（17日）現身金馬《女富豪的美麗與哀愁》映後，與影迷們近距離互動。從影超過50年的她，接受台灣媒體採訪時，提到保持多年熱情的秘訣，「我真的很喜歡演戲，很喜歡所以可以一直維持熱情。」並說最近在巴黎看到最好的電影是台灣電影《左撇子電影》。

法國影后伊莎貝雨蓓參加金馬影展。（圖／許方正攝）

伊莎貝雨蓓至今演過《鋼琴教師》、《她的危險遊戲》等超過120部電影作品，她被凱薩獎提名16次，是此獎紀錄保持人，並兩度獲頒威尼斯影展最佳女主角跟坎城影展最佳女主角。這次是她相隔16年再度來台出席金馬影展，並在台中國家歌劇院演出舞台劇《貝芮妮絲》。



她回憶15年前來台灣時，曾跟導演侯孝賢一起去KTV唱歌，「我記不得唱什麼歌了，但侯孝賢用中文、台語唱，我用法文唱，讓我非常難忘。」她大讚台灣人都很熱情，還有人送他鳳梨酥，「粉絲送的禮物我都會想辦法帶回家，但可惜花就沒辦辦法了。」並表示今年最喜歡的電影就是《左撇子女孩》，聽到片中場景的夜市就在戲院旁邊，笑喊：「我很想去，今天就想去。」



伊莎貝雨蓓今也被問到挑選作品的標準，她分享：「我選角的第一考量是導演，其次看劇本時最在意人物對話。」從影多年的她，也透露維持熱情持續投入演藝事業，全因為身邊都是非常優秀的導演及工作人員，「他們都非常棒，讓我能進入非常特別的世界裡，以電影而言，我跟導演之間很信任，我很喜歡這件事。」



72歲的她外貌凍齡，氣質相當優雅，提到保養秘訣，她先是笑回：「我也不知道。」接著補充說明表示，工作環境讓她相當自在，讓她自然而然就能維持好狀態，「我喜歡做這件事，又跟喜歡的人一起工作，拍電影讓我覺得很放鬆。」平時她也熱愛旅行、閱讀、進劇院看戲，日常生活都十分愉悅自在。

