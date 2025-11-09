金馬62/《深度安靜》角逐7獎！張孝全認與導演有分歧 沈可尚出招「沉澱20秒」

電影《深度安靜》入圍第62屆金馬獎7項大獎，9日監製瞿友寧、導演沈可尚，率領演員張孝全、攝影陳大璞及美術蔡珮玲一同現身金馬影展星光舞台。入圍本屆金馬影帝的張孝全受訪時分享，拍攝期間與導演合作的趣事。

電影《深度安靜》入圍第金馬7項大獎，9日監製瞿友寧、導演沈可尚，率演員張孝全、攝影陳大璞及美術蔡珮玲齊聚金馬星光舞台。（圖／金馬執委會 提供）

張孝全今年以《深度安靜》五度入圍金馬影帝，將與許瑞奇、柯煒林、張震及藍葦華共同角逐。張孝全表示，能參與這一次的演出、和大家一起工作相當開心，尤其與沈可尚導演的合作非常有趣，形容兩人的交流就像是「三幕劇」，拍攝期間有非常多的討論，「有非常流暢的、也有默默呼吸的，也有一些分歧的。」但常常到最後會發現，兩人的想法其實是一樣的。

廣告 廣告

張孝全今年以《深度安靜》五度入圍金馬影帝，將與許瑞奇、柯煒林、張震及藍葦華共同角逐。（圖／金馬執委會 提供）

談及分歧點，張孝全分享了印象較深刻的是，自己每次到片場都是已經完全準備好，隨時都能上場的狀態，但導演會在拍到一個階段後，喊「Action」前，要求他先沉澱20秒，「因為我的火已經在燒嘛，我就覺得為什麼要20秒？我已經準備好了。」這習慣讓張孝全一開始無法理解。沈可尚也形容，就像一個正在燃燒的人，突然碰到一個在溫燒的人，步調上會較不同。

不過張孝全發現，他在試了幾次導演的方式後後，會發現自己在沉澱的這20秒中漸漸安靜下來，「我後來發現，有的時候我覺得感覺好，那個是『張孝全』感覺對了要往前走，但那可能不是『角色』準備好，我覺得這個安靜其實是非常有幫助的。」

張孝全分享拍攝期間與導演沈可尚的分歧點。（圖／金馬執委會 提供）

張孝全也分享，沈可尚不同於其他導演，他在片場是完全不看monitor（監控螢幕）的，「有時候拍很特寫的鏡頭，一喊卡，導演就在旁邊看，他其實是沒有看著鏡頭，他是看人，他要感受那個當下，然後他就結束之後，他就會告訴你剛剛感受到的東西。」

延伸閱讀

金馬影帝洛桑群培病逝享壽68歲 家屬不辦告別式原因曝光