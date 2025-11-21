金馬62／準影帝張孝全寫好感言 開玩笑喊：「10年前就想好」

【緯來新聞網】第62屆金馬頒獎典禮將於22日登場，今（21日）各組入圍者也齊聚午宴現場接受媒體訪問，影帝組張孝全、藍葦華、許瑞奇、柯煒林一同出席。張孝全這次以《深度安靜》角逐影帝，笑說目前還沒感受到緊張，「現在還好，明天應該會很緊張。」他之前就以《盛夏光年》入圍金馬影帝，這次再次入圍，被問到有沒有寫好感言？他開玩笑回：「有稍微想一下，我10年前就想好了。」

金馬準影帝，許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全、柯煒林。（圖／陳明中攝）

新加坡男星許瑞奇以《好孩子》入圍影帝，首次參加金馬的他難掩緊張，直呼：「第一次來不知道發生什麼事。」他表示這趟來最希望能見到金士傑。他是今年的新加坡代表，坦言想為新加坡爭光但也有壓力。

張孝全表示已經準備好感言了。（圖／陳明中攝）

入圍最佳新演員的《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷一同出席。被問到首次參加金馬的心情，馬士媛直呼興奮又緊張，最感動的是交往5年的男友、JADE樂團成員嘟嘟的鼓勵：「他叫我好好享受，說會在家看直播。」牧森則透露，剛剛在午宴巧遇張孝全，大讚男神身材好，「站在我旁邊真的很壯。」

馬士媛表示男友鼓勵她好好享受金馬。（圖／陳明中攝）

牧森大讚張孝全很帥。（圖／陳明中攝）

