金馬62／準影帝男團可可愛愛 張孝全得獎感言10年前已寫好

準影帝4人拍照頗沒競爭感，還擺出可愛姿勢。（由左至右依序為張孝全、許瑞奇、藍葦華、柯煒林）

第62屆金馬的影帝項目，角逐者從《幸福之路》張震、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華，到《好孩子》新加坡演員許瑞奇、《大濛》香港演員柯煒林。其中張震缺席金馬入圍午宴，而其他幾個入圍者湊在一起拍照，活潑可愛拍照，竟有準影帝男團之感。

張孝全以壓抑且不解的丈夫，與林依晨以《深度安靜》雙入圍影帝影后項目，也是影帝呼聲極高的一次演出。入圍3次影帝項目的張孝全，說自己現在不緊張，但到頒獎的當下還是很緊張，開玩笑說：「得獎感言10年前就寫好了。」

《我家的事》裡的父親藍葦華，則用台語表示：「第一次入圍，很緊張。」在《大濛》有許多台語演出的柯煒林則說：「怕我知我知。」還大笑謙稱：「我台語不好。」

柯煒林最近其實已在台南玩了一陣子，說：「很開心，也很緊張，看明天囉。」許瑞奇比起演出變妝皇后時的他，神情更加沉靜，他說來台灣參加金馬，就是開心興奮。

