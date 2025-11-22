金馬62／準新娘許瑋甯頒獎美炸 台上講冷笑話推卸責任！喊話年年出席
許瑋甯28日將與邱澤舉辦婚禮，22日先出席金馬典禮擔任頒獎人，頒發新人獎與最佳劇情短片，一襲金色閃亮平口禮服登台，準新娘美翻全場。事前還特別錄了一段「失焦」的影片，笑說，自己無緣入圍獲得獎金馬，「但求年年來頒獎」。
許瑋甯沒有搭檔，獨自頒獎，但Hold住全場，在頒發最佳劇情短片前還講冷笑話，最後向觀眾道歉，笑說是寫腳本的人安排的，不好笑的話推給他們。獲獎的《疊羅漢》劇組沒有人出席，她也冷靜說完台詞後結束頒獎流程。
《左撇子女孩》馬士媛獲新人獎！盼保有真誠的心
獲得最佳新人獎的《左撇子女孩》馬士媛則表示，獎項對她來說是很重要的肯定，也喊話希望自己一直保有「真誠的心」，「真誠、善良好好走下去，也希望帶給你們一些力量」。
