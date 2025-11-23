金馬62／演活自台灣赴美打拼父親 張震相隔4年二度封帝
第62屆金馬獎22日晚間陸續揭曉，其中備受關注的影帝獎項由張孝全、藍葦華、張震、許瑞奇及柯煒林角逐，最終張震以《幸福之路》獲獎，也是他繼2021年《緝魂》後第二度在金馬封帝。
張震在新作《幸福之路》中，飾演由台灣移民美國紐約打拚的外送員，卻在家人即將抵達美國前夕接連發生各項意外，頓失生計下卻仍須撐起整個家庭，電影也入選2025年坎城影展「導演雙週」單元。
張震領獎時感謝金馬獎評審的肯定，並稱在看過其他入圍者不同類型的電影與表演後，認為每個人都很棒，相信這次的獎項很難評選。
張震表示，這次出演《幸福之路》是用一種非常放鬆的狀態演出，在紐約拍攝的2個月裡，自己就是戲中角色，「不管今天有沒有拿到這個獎，我都盡力而為，做我最好的部分。」
張震提到，電影是團隊製作，每個人都很重要，沒有他們的努力，就看不到自己的表演。張震也謝謝演員父親張國柱讓他認識電影，讓他從13歲出道到現在一直不斷相信電影、熱愛電影。
張震最後也將影帝獎項獻給所有熱愛電影的人，「希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影。」
童星出身的張震，14歲出道作即演出楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》，並一舉入圍金馬獎最佳男主角，從影至今逾30年曾與侯孝賢、王家衛、李安、吳宇森等國際名導合作，並入圍羅馬、柏林等國際影展獎項。
62屆金馬獎得獎名單一次看
