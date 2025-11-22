金馬62/無緣影帝！林柏宏登紅毯不緊張 心繫TWICE開唱：好想看哦

第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道於下午5點30分舉行。男星林柏宏今天將擔任頒獎嘉賓，他身穿一身深灰色西裝、內搭淺紫色襯衫帥登紅毯。他透露，今天心情相當放鬆，希望等等上台可以如願頒獎給主演的電影《96分鐘》。

男星林柏宏今天將擔任第 62 屆金馬獎頒獎嘉賓。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

林柏宏受訪時分享，今天的穿搭是走一個「芋頭火鍋」風格，這次擔任頒獎嘉賓，雖然無緣影帝，但他表示心情上相當放鬆。他今晚將和劉冠廷一起頒發「最佳動作設計獎」及「最佳音效獎」，恰巧《96分鐘》兩項都有入圍，他表示，很希望可以順利將獎座頒給自己的作品。

有趣的是，今天恰巧碰上韓國女團TWICE來台開唱，林柏宏被問到時笑說自己很想去看，「昨天有看到她們在機場的新聞，好想去哦！」

林柏宏笑說相當想去高雄看TWICE演唱會。 （圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

