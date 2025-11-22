金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以

入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。

劉敬以白色透視裝登場，身穿帶有珠寶葉片紋路的透明襯衫，在燈光下呈現清透質感，下身搭配黑色高腰寬褲，造型成為全場亮點；周美豫則穿上黑白對比套裝，以黑色剪裁西裝外套搭配長版白襯衫，輪廓鮮明，風格簡潔俐落。

紅毯主持人楊千霈提到「拿到一輩子只有一次的新演員入場券」，詢問劉敬想對導演說什麼，他深情對著導演說，「萬分感謝，我愛您」。楊千霈也好奇在昨日入圍酒會是否遇到前輩，劉敬透露，「有，昨天有看到秋生哥（黃秋生），有打個招呼。」

劉敬也分享第一次走紅毯的感受，「很多閃光燈，需要適應一下」，並提到今天特別戴上耳環點綴造型。而被問到是否想競逐「紅毯第一帥」時，他則靦腆笑說，「沒關係啦，第二帥也可以，我第二就好。」

責任編輯／周瑾逸

