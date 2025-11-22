金馬62／爭最佳原創電影歌曲 戴佩妮、告五人、9m88登場飆歌
【緯來新聞網】第62屆金馬獎於11月22日盛大舉行，音樂組合告五人憑藉電影歌曲〈我天生－有病版〉首次入圍金馬最佳原創電影歌曲，成功將音樂領域的成績從金曲獎擴展至電影配樂界，成員們對此感到又驚喜又感動，坦言這是他們長久以來的夢想。
戴佩妮、告五人、9m88登場飆歌。（圖／金馬執委會提供）
這首歌曲是特別為電影量身打造的作品，團員回憶創作過程時表示，能以音樂參與電影敘事，是一次嶄新的體驗。雖是第一次登上金馬獎表演舞台，但三人展現多年來培養出的默契，台風穩健，主唱犬青高音表現亮眼，與潘雲安的歌聲相得益彰，現場演出深具感染力。
今年的金馬獎原創電影歌曲競爭激烈，其他入圍者也都備受關注。歌手戴佩妮演唱的〈布秧〉，來自電影《地母》，由張吉安填詞，曲風結合布央語與中文，演繹出豐富的音樂層次，歌聲忽高忽低展現情感起伏，為電影增色不少。
另一首入圍作品〈大濛的暗眠〉則來自電影《大濛》，由9m88演唱，導演陳玉勳與音樂人盧律銘共同創作。9m88當晚身穿紅色禮服登台演出，溫柔的嗓音娓娓道來劇中故事，深深吸引全場目光，現場觀眾沉醉於她細膩的詮釋中。
