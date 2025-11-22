金馬62／牧森「LV棋盤格紋西裝」亮相 笑稱平常露太多今天要收斂
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，憑藉《進行曲》入圍最佳新演員的牧森，以一身Louis Vuitton藍綠方塊交錯的棋盤格紋西裝亮相。平時習慣穿著寬鬆休閒風格的他坦言，這麼正式的造型讓他有些不太習慣。被問到怎麼沒開深V露胸肌時，他笑說，平常露太多了，今天先收起來！
牧森身穿Louis Vuitton棋盤格紋西裝亮相。圖／金馬執委會
責任編輯／蔡尚晉
