金馬紅毯／王品澔同行「粿王」美國之旅 超尷尬瘋狂跳針這回應
【緯來新聞網】王品澔、何曼希、陳泰河、楊富江今晚（22日）擔任金馬獎遞獎大使，全部焦點都在粿粿外遇王子事件的友人王品澔。他除了是關鍵「美國行」成員，也被傳和已婚簡廷芮有曖昧情，一堆鳥事籠罩著，他明顯變瘦許多，但在紅毯後台受訪時稱，是持續有在運動且也在調整體態，並非受事件影響，目前從82公斤瘦到75公斤。
王品澔真尷尬。（圖／記者陳明中攝）
出事之後首次露面就在金馬殿堂，王品澔的第一次遞獎大使就遇上如此尷尬事，受訪時明顯緊張尷尬，不斷跳針「都專注在遞獎大使上」。面對「粿王事件」，他說：「今天就是電影的盛會，就關注在金馬上面，就專注在金馬遞獎大使上。」
那還有和他們聯絡？他語塞重複「專注在金馬遞獎大使上」，陳泰河看他招架不住，義氣跳出來哈啦：「他會變瘦是因為擔任遞獎大使的責任。」王品澔也接話表示，有買一些道具要調整自己的體態，「沒有刻意減肥，持續運動然後順其自然」。至於有覺得被冤望？他老話一句：「心情就是專注在遞獎大使身上。」
