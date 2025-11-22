金馬62／王品澔捲「粿王戀」風波首露面 任遞獎人喊：很興奮
【緯來新聞網】演員王品澔今現身第62屆金馬獎頒獎典禮，與何曼希、陳泰河、楊富江一同擔任遞獎大使，展現新生代演員的朝氣與潛力。
王品澔捲「粿王戀」風波首露面。（圖／台視提供）
近期王品澔因與演員簡廷芮一同出遊，遭外界質疑也「粿粿王子不倫戀」捲入婚外情風波。不過，簡廷芮與其丈夫賴冠儒已透過社群平台公開聲明，否認所有不實傳聞，並強調兩人夫妻關係穩固，將針對相關毀謗行為提告維權。
簡廷芮重申，現階段重心放在家庭與事業，外界的揣測與事實不符，王品澔方面，經紀公司則表示，他本人對這些傳聞毫不知情，未受影響。
而風波後首次露面的王品澔今以一襲黑色西裝亮相紅毯，表示這次從演員身分到遞獎大使，很興奮，這次有特地攜帶象徵好運的小物，希望整場活動順利圓滿，最後他也和與何曼希、陳泰河、楊富江一起唱起了蕭亞軒的〈表白〉。
