金馬62》王品澔擔任金馬遞獎大使 暴瘦7公斤首露面

王品澔擔任第62屆金馬獎遞獎大使。(陳俊吉 攝)

王品澔擔任金馬遞獎大使，在「粿王之亂」後首露面，暴瘦7公斤明顯瘦了一大圈，接受訪問時尷尬緊張，一談到「粿王事件」，他回說：「今天就是電影的盛會，就關注在金馬上面。」

他也透露，為了擔任遞獎大使，特別買了「小道具」來挑整自己的儀態，不過對於粿王後續許多問題，包括還有聯絡嗎、有沒有覺得被冤枉等，他都不斷重複「專注在金馬遞獎大使上」。他人氣依舊旺，紅毯有許多粉絲到場支持。

