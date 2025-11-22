金馬62/王品澔瘦了！捲「粿王之亂」首現身 親揭現況：很興奮

藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，4月與「粿王」同遊美國的簡廷芮與王品澔也被捲入風波。雖簡廷芮否認與王品澔曖昧，丈夫賴冠儒也澄清外界猜測皆非事實，但范姜彥豐卻在IG便利貼留言「說謊姐妹組」，再度引發熱議。對此，王品澔22日現身金馬獎擔任遞獎大使，被問到是否有與好友們聯繫，他尷尬微笑，並未回應。

王品澔（右1）穿著黑色西裝現身金馬盛會。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

王品澔透露近來瘦了一些。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

王品澔22日直呼很興奮能夠參與金馬盛會，穿著黑色西裝的他，透露近來為擔任遞獎大使有變瘦，從原本的82公斤瘦到70幾公斤「也不是刻意變瘦，就是順其自然。」稱自己有持續在運動，是健康的瘦下來。

