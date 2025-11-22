金馬62／王品澔登紅毯 全黑西裝「認了暴瘦」！
娛樂中心／饒婉馨報導
男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字。王品澔與何曼希、陳泰河及楊富江以遞獎大使的身分登上紅毯。
王品澔捲曖昧人妻風波後首度現身，穿著一襲黑西裝。（圖／台視提供）
王品澔（左二）對於風波提問，僅表示：好好當地講大使。（圖／金馬執委會提供）
王品澔曾和王子、粿粿一同到美國遊玩，在對方爆出婚外情風波後，他不僅被指是幫忙「打掩護」的一員，還遭疑與同行的人妻簡廷芮有私情，掀起網友熱議。王品澔今（22）日仍登上金馬紅毯，身著一襲黑色西裝現身，當被主持人問到從演員身分變成遞獎大使的感想，王品澔神情輕鬆地說，「很興奮，然後我自己有買了一個道具，就是調整我自己的儀態，我最近都在使用它，那今天希望都可以順利；今天不回覆金馬獎以外的問題」，心情似乎沒因此而被影響。
