金馬62／王品澔陷偷情簡廷芮疑雲噤聲 不受影響擔任遞獎大使！吐露真實心情
26歲的王品澔近日與人妻簡廷芮陷入疑似偷情風波，雖女方與老公賴冠儒多次透過社群，王品澔卻一直沒有針對此事回應。22日王品澔照常登上金馬紅毯，為典禮擔任遞獎大使，也面帶微笑接受紅毯主持人訪問，心情不受影響。
因粿粿爆出婚內出軌王子（邱勝翊），同遊美國的閨密簡廷芮也與王品澔傳是出軌另一對，簡廷芮兩度發聲否認，喊話外界不要捕風捉影，也感謝老公力挺，「也很抱歉不是公眾人物卻被捲入」。而賴冠儒則稱讚簡廷芮，「妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」。
不受影響出席金馬！調整儀態擔任遞獎大使
王品澔再事件爆發後，只在社群限時動態上透露到醫院探視奶奶，以及自己帥照，從未回應過與簡廷芮關係。照常擔任遞獎大使工作，王品澔受訪時露出興奮神情透露，自己為了擔任遞獎大使，特別買了「小道具」來挑整自己的儀態，自己這陣子已一直在使用，並希望可以順利完成遞獎工作。
