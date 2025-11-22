金馬62／王品澔風波後首現身 突消瘦6公斤

王品澔擔任金馬遞獎大使。（圖／本刊攝影組）

第62屆金馬獎今（22日）在台北流行音樂中心登場，擔任金馬獎遞獎大使的王品澔稍早走上紅毯，這也是他捲入「粿王風波」後首度露面，看起來瘦了不少。

王品澔今出席金馬獎典禮，擔任遞獎大使，身形看起來消瘦不少，他表示，自己不是突然爆瘦，是為了擔任遞獎大使，努力運動、健身，從82公斤瘦到76公斤。

對於「粿王風波」延燒，王品澔跟簡廷芮也被捲進去，被問到此事，王品澔回應：「今天是金馬電影盛會，就專注在金馬遞獎上。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億

垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃