金馬62》一生一次！馬士媛《左撇子女孩》抱走最佳新演員獎

馬士媛是最佳新演員獎得主。(杜宜諳攝影)

第62屆金馬獎今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，頒獎典禮從19點開始，稍早由許瑋甯頒發最佳新演員獎， 25歲馬士媛，擊敗勁敵牧森、劉敬、張迪文和林怡婷，成功拿下該獎座。

馬士媛露出靦腆的笑容，在台上致詞，謝謝金馬評審給予肯定，以及《左撇子女孩》劇組全員的投入和信任，她才有勇氣完成「宜安」一角。接著，馬士媛感謝一路以來相伴的家人、愛人和所有的工作夥伴，無論她好或不好、焦慮、不成熟、自認一無是處的時候，始終默默陪伴，陪她度過所有的人生階段，「雖然我現在還很小。」

年僅25歲的馬士媛，在表演方面已有大將之風。(杜宜諳攝影)

而在影視產業或堅持做喜歡事的所有人，都是馬士媛想要感謝的對象，「因為你們影響到我，讓我也想找到屬於我自己真的很熱愛的事，今天也才有機會在這個台上。」最後，馬士媛分享近期影響自己很深的一小段話，「很多時候重點不是在於我們是誰，而是在於我們想要傳達的故事是什麼，還有那個真誠的心。」馬士媛會帶著這段話，既真誠又善良的走下去，也希望能帶給大家一點力量。

馬士媛。(杜宜諳攝影)

談到得獎後最想做的事，馬士媛笑說：「我想要睡覺，因為剛好宣傳期。」而目前她也還沒想好獎座要放哪裡。至於想要對男友、樂團JADE成員嘟嘟說什麼話？她靦腆表示不太好意思，便給了數個飛吻。這也是《左撇子女孩》首個獎項，對於同片的女配獎雙雙落馬，「有安慰NINA（葉子綺）、淑臻，她們還OK。」

馬士媛今年以《左撇子女孩》正式出道，飾演早熟、叛逆的女主角宜安，與母親、妹妹都有多場精采的對手戲，具有原生能量的表演，細膩處理角色的複雜性，讓評審看見大將之風。

