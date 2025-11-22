金馬62／用光線說故事 女燈光師鍾瓊婷獲「年度傑出電影工作者」

第62屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」由燈光師鍾瓊婷獲得，她今年透過《大濛》、《我們意外的勇氣》兩部作品展現獨到技術，以巧妙的光線轉換，訴說著不同的電影故事，由此獲得評審青睞，拿下這份殊榮。

燈光師鍾瓊婷。圖／金馬執委會

鍾瓊婷今年以光線塑造《大濛》遼闊蒼茫的氛圍，並用溫暖的燈光為《我們意外的勇氣》定調。在燈光師普遍多為男性的電影工作圈中，她巧妙運用自身對於日常生活的細膩觀察，再透過燈光營造出與電影情節適配的風格，成功為女性電影工作者闖出一條不一樣的路。

鍾瓊婷入行至今已經十多年，在2008年以電影《九降風》開啟燈光師之路，曾以《三朵花純理髮》、《偷窺心事》分別獲得第48屆及第50屆金鐘獎「燈光獎」，成為首位榮獲該獎項的女性燈光師。近年也參與了《惡女》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《一家子兒咕咕叫》等知名電影的製作，作品橫跨各種類型，卻能憑自身專業成功消化並展現，因此評審希望藉由這個獎項，肯定她對於電影的專業貢獻。

責任編輯／馮康蕙

