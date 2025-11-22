金馬62／用熱情點燃戲夢人生 陳淑芳獲頒金馬終身成就獎
電影《孤味》的3個女星謝盈萱、徐若瑄、與孫可芳，扮演3位個性截然不同的女兒，她們在這部片的鋒頭都被扮演母親的陳淑芳給奪走了，然而沒有人覺得是喧賓奪主，因為那是陳淑芳用生命在拍戲、耕耘的成果。
有時候陳淑芳的熱情，會點燃一些意想不到的成果。像是當初《孤味》只是短片，但透過募資平台爭取到在戲院放映，陳淑芳跟著出席映後座談，就很熱情地跟觀眾說，改天拍成長片大家記得要捧場。這份脫稿而出的宣言，在場所有人都嚇了一跳，但也觸動了契機，也許該把《孤味》發展成長片版？結果真的就拍出來了。
但是陳淑芳日後回憶，她說不是自己提議，是當場有觀眾要求，「你們會不會拍成電影了？」她就隨口說，「好啊，好啊，請問你要不要投資？」觀眾沒回答，點個頭，她連忙叫工作人員趕快，把這位大德的名字寫下來。總之就是順水推舟、無心插柳，美麗的誤會造就美麗的錯誤。
陳淑芳知道什麼是演員的本分，她也曉得年紀大了，就很難再當女主角了，「我這個年紀，沒有辦法再當紅花了，但是我希望是永遠都很漂亮的綠葉。一朵漂亮的紅花，一定要有綠葉襯。」抱持這樣的心態，她什麼戲都很樂意接；不管對手戲演員是科班出身、還是大明星，乃至於是小朋友，她對演戲的態度都很投入的，「因為對手演員會丟好球給你，球不能漏接，你要把它接住，想辦法把好球丟回去，這樣整個戲都是緊勾著，好看的片子就出來了。」
對她來說，演戲就是要投入，危險的戲不用替身、她也自己跳下去演。我永遠都記得，曾在影劇版上看過她為戲爬煙囪的報導，她聽了就很高興，搶著回答，「《我的兒子是天才》！」那部片她跟陳松勇演一對魚販夫妻，卻生了一個異常聰明的小孩，引發外界的關注、還有一連串的混亂。至於她為什麼要爬煙囪？那是電影裡頭，小孩做了一個奇怪的夢，媽媽爬煙囪。於是陳淑芳就自己真的爬上磁磚廠煙囪，還在上頭仰天長笑！「我說：『沒關係，我自己爬。』爬上去要大笑，攝影機吊很高，當我下來的時候，才發現旁邊都沒有網子幫我圍起來。」現在聽起來，這好像在玩命，怎麼不爬個兩層樓、做做樣子就算了？！「可是演員這樣拍的話，在上面、什麼情緒都來了。」那是一九九零年，不得不說陳淑芳很久以前就非常敬業。對了，《我的兒子是天才》的編劇，就是現在的文化部長李遠（小野）；真是的，編劇就是喜歡寫一些讓演員累個半死的情節！
戲外陳淑芳的人生，經歷更多戲劇化的情節，某些細節我都不想太鉅細靡遺寫下來。那些委屈跟辛酸，不該跟她努力奮鬥的成就放在一起，那是對她的一種侮辱，儘管她也從來沒有交代外界不要提了。但是，她真的不會在乎嗎？想到都不會生氣嗎？「我發脾氣是比較少，可是我生氣的時候，我就自己，躲在別人沒看到的地方。我生氣就是想，『我自己不對嗎？還是對方不對？』我會忍著，到沒有人的地方。」這到底是一種隱忍的美德，還是早就習慣了把委屈吞下肚，又或者，與其為了這些莫名其妙的蠢事發怒、流淚，還不如活得理直氣壯，替自己的人生，留下屬於自己的成就。
這是我們從陳淑芳身上學到的一件事。
