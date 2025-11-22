金馬62／甩不倫風波！王品澔暴瘦現身 現場清唱〈表白〉

第62屆金馬獎今（22）日登場，其中粿王「美國行」成員，與傳出和已婚人妻簡廷芮傳曖昧訊息的演員王品澔，也盛裝現身星光紅毯，以「遞獎大使」身分出席。

王品澔身穿全黑合身雙排釦黑色西裝，率性風格登場，和其他新生代演員何曼希、陳泰河、楊富江共同踏上紅毯。

王品澔今天看起來身形明顯消瘦，他透露，從演員轉變為遞獎大使身分是相當興奮，因此特別「買了道具」在家練習儀態，希望遞獎時都可以順利，並現場與其他演員共同合唱〈表白〉，不過表情是略顯尷尬。

新生代演員王品澔、何曼希、陳泰河、楊富江擔任遞獎大使。圖／金馬執委會提供

王品澔清唱〈表白〉。圖／台視

至於外界持續關心「粿王戀」與不倫風波，媒體在訪問區詢問「事件是否有影響到最近狀況」時，王品澔回覆，今天是電影盛會，關於金馬以外的問題就都先不回應。

