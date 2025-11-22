金馬62／異色短片《螳螂》獲最佳動畫短片 謝文明哽咽感謝「國民阿嬤」陳淑芳
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
影壇盛會、第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，其中最佳動畫短片為知名動畫導演謝文明所指導的異色短片《螳螂》，這也是謝文明繼2020年以《夜車》奪下最佳動畫短片後，二度獲得此項殊榮。
動畫短片《螳螂》由名導楊凡監製，劇本則由導演謝文明與《植劇場》編劇詹傑共同打造。短片描述一位神秘的紅燈區女郎在魅惑流連此處男人的同時，心裡埋藏一段傷心的過往，並在影片後期呈現該女郎的真面目。動畫以血腥、異色駭人的驚悚方式呈現，並全程以台語配音。
謝文明在獲獎時表示自己非常意外，因為今年入圍的作品都非常精采「我只是多一點點運氣而已」，除了感謝評審以及所有的製作團隊外，同時謝文明也特別感謝「國民阿嬤」陳淑芳的指導「您提攜後輩的精神，我會永遠感恩在心」，他也感謝監製楊凡的指導與贊助，「這份得獎的榮耀我要與你一起共享！」
