金馬62/睽違半世紀重返！翁倩玉感謝52年前榮耀 陳意涵虧：我才1歲
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。
陳意涵則對翁倩玉的表現表示讚賞，稱她為「最漂亮的Judy姐」，還不忘虧對方52年前她才一歲，兩位演員的互動充滿溫馨。翁倩玉提到好奇心是她持續創作的動力，這也是她在演藝事業中始終保持熱情的原因。陳意涵也鼓勵大家要保持好奇心，期待未來的得獎者。
