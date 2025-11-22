金馬62／張震憑《幸福之路》再奪影帝 哽咽致謝：希望可繼續熱愛電影
演員張震憑藉電影《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎「最佳男主角」，擊敗張孝全、藍葦華等強勁對手，時隔4年繼《緝魂》後再度獲得評審肯定。
張震上台發表得獎感言。圖／台視
張震上台時先表示自己其實沒有準備，說了一句「又來了」，謝謝金馬評審對他的肯定，「相信今年獎一定很難評，看到不同的片段，看了其他入圍者的表演，每一個人都很棒，這次我演幸福之路，是用一種非常放鬆的狀態去演戲」。
張震提到他在紐約的兩個月就是戲中的角色「盧家成」，全心全意地投入在裡面，「我相信不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為做我最好的一部分，謝謝我們的團隊，謝謝導演寫了這麼棒的故事，謝謝攝影總能抓住我一點點的眼神，每次看到我都很安慰，感覺我的表演有被放大、傳遞出去」。
張震指出，「電影是一個團隊的製作，每一個人都很重要，沒有你們的努力，看不到我的表演」，他感謝帶領他進入電影的父親張國柱，也忍不住哽咽，「從13歲出道到現在，一直不斷相信電影、熱愛電影，我要獻給熱愛電影的你們，希望我們可以繼續下去，我也可以繼續下去熱愛電影，謝謝你們」，在台上獻上深深彎腰鞠躬。
《幸福之路》聚焦紐約底層移民的真實生活，張震飾演唐人街的外送員，某天發現謀生的電動自行車被偷，生活頓時陷入困境，原本期待與妻女團聚的他，接連遭遇租房受騙等打擊，過往的失敗記憶再次湧上心頭，但為了在家人面前撐起一片天，他不得不一次次鋌而走險面對人生，張震將「父親」這個角色在殘酷社會中，無聲掙扎的身影演繹得入木三分，精湛演技令人動容。
張震出道34年，14歲出演人生首部電影《牯嶺街少年殺人事件》就獲得金馬獎入圍肯定，2021年以《緝魂》拿下金馬獎最佳男主角，如今相隔4年，再以《幸福之路》奪下，再創演藝生涯高峰。
責任編輯／蔡尚晉
