金馬62／第62屆金馬獎完整得獎名單
第62屆金馬獎完整得獎名單：
最佳劇情片：《大濛 A Foggy Tale》
最佳紀錄片：《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》
最佳動畫片：《世外 Another World》
最佳劇情短片：《疊羅漢 Pile On》
最佳紀錄短片：《她的碎片 Fragments of Herstory》
最佳動畫短片：《螳螂 Praying Mantis》
最佳導演：李駿碩 Jun LI／《眾生相 Queerpanorama》
最佳男主角：張震 CHANG Chen／《幸福之路 Lucky Lu》
最佳女主角：范冰冰 FAN Bingbing／《地母 Mother Bhumi》
最佳男配角：曾敬驊 TSENG Jing-hua／《我家的事 Family Matters》
最佳女配角：陳雪甄 Vera CHEN／《人生海海 The Waves Will Carry Us》
最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／《幸福之路 Lucky Lu》
最佳新演員：馬士媛 MA Shih-yuan／《左撇子女孩 Left-Handed Girl》
最佳原著劇本：陳玉勳／《大濛 A Foggy Tale》
最佳改編劇本： 潘客印／《我家的事 Family Matters》
最佳攝影： 梁銘佳 LEUNG Ming-kai／《地母 Mother Bhumi》
最佳視覺效果：温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》
最佳美術設計：王誌成 WANG Chih-cheng、尤麗雯 YOU Li-wun／《大濛 A Foggy Tale》
最佳造型設計：許力文 HSU Li-wen／《大濛 A Foggy Tale》
最佳動作設計：黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》
最佳剪輯：《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》
最佳音效：高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》
最佳原創電影音樂：Charles HUMENRY／《幸福之路 Lucky Lu》
最佳原創電影歌曲：〈布秧 Bhujanga〉／《地母 Mother Bhumi》詞：張吉安 曲／唱：戴佩妮 Penny TAI
年度台灣傑出電影工作者：鍾瓊婷
特別貢獻獎：陳淑芳
其他人也在看
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。中天新聞網 ・ 13 小時前
金馬62得獎名單｜《大濛》擒「最佳劇情片」大贏家 張震入手第2座影帝！范冰冰哽咽封后
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11╱22）在台北流行音樂中心登場，今年典禮不設主持人，而是結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」3個章節，「最佳劇情片」頒給《大濛》，入圍11項的《大濛》最後拿下4獎，成為最大贏家。太報 ・ 14 小時前
Google於Gemini驅動的「AI Mode」測試廣告投放，在搜尋結果底部標示「贊助」內容
Google 正在加速其 AI 搜尋體驗的商業化變現腳步，目前已經開始在由 Gemini 模型驅動的「AI Mode」搜尋結果中，測試插入廣告內容。Mashdigi ・ 13 小時前
前蘋果執行長塵封30年訪談公開：技術會過時，但好故事的價值將永遠流傳
在近期皮克斯 (Pixar)公布《玩具總動員5》首支預告影片，並且出現全新角色—平板電腦「Lilypad」之際，史蒂夫賈伯斯檔案館 (Steve Jobs Archive)釋出一個塵封已久、從未公開的訪談影片，藉此紀念皮克斯經典動畫《玩具總動員》 (Toy Story)上映30週年，其中由前蘋果執行長史蒂夫賈伯斯分享其對皮克斯的管理哲學，更深刻地探討了「科技」與「故事」之間的關係，其觀點即便放在今日的AI時代，依然發人深省。Mashdigi ・ 13 小時前
金馬62／《大濛》勇奪最佳劇情片！張震、范冰冰分別登影帝及影后寶座 完整得獎名單一次看
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心登場。本次獲得11項入圍的《大濛》最終拿下包含最大獎「最佳劇情片」在內...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前