金馬62／第62屆金馬得獎名單一次看！《大濛》獲最佳劇情片 張震奪影帝、范冰冰封后
年度華語電影盛事《第62屆金馬獎》頒獎典禮，今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場。今年報名影片共計593部，其中《大濛》入圍11項獎項、《左撇子女孩》入圍9項、《地母》及《我家的事》入圍8項等片最受矚目。最終《大濛》以4座獎盃成為最大贏家；影帝則由《幸福之路》張震抱回。闊別華語影壇多年的范冰冰則憑藉《地母》一片奪下金馬影后。
以下為第62屆金馬獎得獎名單：
●最佳劇情片：大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司
●最佳男主角：張震／幸福之路
●最佳女主角：范冰冰／地母
●最佳導演：李駿碩／眾生相
●最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／幸福之路
●最佳劇情短片：疊羅漢／胡鹿
●最佳新演員：馬士媛／左撇子女孩
●年度台灣傑出電影工作者：鍾瓊婷
●最佳攝影：梁銘佳／地母
●最佳男配角：曾敬驊／我家的事
●最佳造型設計：許力文／大濛
●最佳美術設計：王誌成、 尤麗雯／大濛
●最佳紀錄片：隱蹟之書：重寫自我／雪美蓮／24images、ProduSa Limited、飛望影像有限公司
●最佳紀錄短片：她的碎片／許慧如
●終身成就獎：陳淑芳
●最佳剪輯：雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我
●最佳女配角：陳雪甄／人生海海
●最佳原創電影歌曲：布秧／詞：張吉安／曲：戴佩妮／唱：戴佩妮／地母
●最佳原創電影音樂：Charles HUMENRY／幸福之路
●最佳改編劇本：潘客印／我家的事
●最佳原著劇本：陳玉勳／大濛
●最佳動畫片：世外／吳啓忠／點五製作、香港電影發展基金、文創產業發展處
●最佳動畫短片：螳螂／謝文明
●最佳視覺效果：温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘
●最佳音效：高偉晏、 張凱彤、 林先敏／小蟲蟲大冒險
●最佳動作設計：黃泰維、 陳嘉玲／恨女的逆襲
