金馬62／等了17年才得到獎 陳雪甄哽咽勉勵所有「配角們」
第62屆金馬獎最佳女配角獎項競爭激烈，入圍者陳雪甄、蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、鄧濤五人中，由2度叩關女配角獎項的陳雪甄以《人生海海》獲得，2020年她就曾以電影《馗降：粽邪2》入圍，今天得到獎項她激動哽咽，「等了17年終於站上來了！」她感謝電影中所有幕前幕後的工作人員，也勉勵所有當配角的朋友們：「送給所有當配角的人，或許我們不會被注目，甚至懷疑自己，但是因為我們在暗處支撐，才能成就電影，希望資方能看見。」
本身就是資深表演指導的陳雪甄，這次在電影《人生海海》中，化身為馬來西亞人，口音和氣質宛如就是當地人，評審肯定她「口音、動作表演都相當到位」，她感謝電影團隊全力付出才華，自己努力才能被呈現。
對於片中最困難的部分，她不諱言拍片前花了很多時間去了解馬來西亞文化，包括深入當地了解相關事務，發音的肌肉部位也是研究了許久，《人生海海》的導演和副導演也一路陪著她經歷這些準備過程，因此她也特別感謝他們。
