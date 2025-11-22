金馬62／等了17年終於站上台 陳雪甄為《人生海海》苦練馬來西亞Local口音
本屆金馬獎最佳女配角入圍者有《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻、《左撇子女孩》葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤。這個獎由《美國女孩》的母女檔林嘉欣、方郁婷、林品彤3人揭曉，最後由曾入圍新導演、女配角獎項的陳雪甄勝出。
陳雪甄在《人生海海》中飾演撐起一家的的馬來西亞華人女性水雲，她的口音與演技都備受肯定，她是第3次走上紅毯，她一上台就驚天動地，對台下的導演廖克發大喊：「等了17年，我終於站上來了。」她從17年前就跟廖克發合作短片《鼠》，兩人也一起執導電影《菠蘿蜜》，一路以來，陳雪甄感恩導演廖克發這麼信任她。對於自己所演的《人生海海》水雲一角，陳雪甄也非常多感動，「她教會我不管面臨任何的困境，都要活在當下，把根紮在自己的身上。然後用自由的心繼續自信的往前走。」
陳雪甄提到，廖克發都給她很難的題，這次要有Local的馬來西亞口音。為此她去了解，「口音被影響的過程，跟歷史是什麼，甚至去了解到肌肉的使用，然後張力及發音的位置。」《人生海海》的副導蘇文泰甚至每天都會驗證她口音的完成度。
陳雪甄笑說：「克發導演他很有趣，每次給我難題之後，會開心的看著我，想著我看你這次可不可以闖關成功。」不只闖關成功，陳雪甄還拿下了金馬獎。
