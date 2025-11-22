金馬62／等了17年！陳雪甄《人生海海》奪最佳女配 爆哭感謝角色：面臨困境要把根扎在自己身上
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，陳雪甄憑《人生海海》拿下最佳女配角，她在台下時便已激動落淚，上台爆哭說道「等了17年！我終於站上來了！」這也是她首度獲得金馬獎。
陳雪甄除了是演員之外，也在多部作品中擔任過表演指導、親密指導，得知獲獎的當下她便落淚，走上台後激動說道「等了17年！我終於站上來了！」她感謝電影《人生海海》，並感謝工作人員，「是你們每一個人全力付出才華，我的表演才可以被看到。」
陳雪甄表示，她想把這座金馬獎最佳女配角送給每一位擔任配角的演員，「或許我們不會獲得很多注目跟眼光，甚至懷疑自己的能力，但謝謝我們沒有放棄，是我們在暗處支撐，才能襯托電影的細節」。
她更感謝她所飾演的角色「水雲」，「是她教會我，不管面臨任何困境，要把根扎在自己身上，用自由的心繼續自信地往前走，我是陳雪甄，第62屆金馬獎最佳女配角。」她也希望未來有機會創造更多不同角色。
