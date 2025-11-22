金馬62／粿王風波後首露面！王品澔後台認暴瘦6公斤 尷尬狂跳針「這句話」

王品澔擔任遞獎大使，在後台受訪。金馬提供

第62屆金馬獎頒獎典禮在台北流行音樂中心登場，由王品澔擔任遞獎大使，由於先前他捲入粿王風波，被爆和簡廷芮有曖昧情，始終未正面回應，今（22日）他一身黑色西裝踏上紅毯，高挑勻稱的身材帥翻全場，在後台被媒體包圍問到粿王相關問題，他數度面露尷尬，一旁的陳泰河還跳出來救場。

王品澔被問到是否變瘦，他坦言從82公斤瘦到75公斤，但否認暴瘦和風波有關，主要是持續在運動，而今天他會專注在金馬遞獎大使的準備上，被問到和王子、粿粿還有聯絡嗎？他直接沉默，尷尬站在原地，全場十分安靜，一旁的陳泰河才緩頰：「他這個變瘦是因為參加遞獎大使的⋯⋯」

王品澔這才回過神接話：「對，因為我還有買一些道具，要調整一下自己的心態，遞獎的時候要端正。」他強調自己沒有刻意減肥，就是保持輕鬆心情，繼續保持運動習慣，被問到風波爆發過後，工作、心情是否有受到影響，他一律跳針回應：「就是專注在遞獎大使上。」最後記者喊道：「會希望粿粿跟王子結婚嗎？」他僅微笑便快步離開。



