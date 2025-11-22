金馬62／粿王風波後首露面！王品澔後台認暴瘦6公斤 尷尬狂跳針「這句話」
第62屆金馬獎頒獎典禮在台北流行音樂中心登場，由王品澔擔任遞獎大使，由於先前他捲入粿王風波，被爆和簡廷芮有曖昧情，始終未正面回應，今（22日）他一身黑色西裝踏上紅毯，高挑勻稱的身材帥翻全場，在後台被媒體包圍問到粿王相關問題，他數度面露尷尬，一旁的陳泰河還跳出來救場。
王品澔被問到是否變瘦，他坦言從82公斤瘦到75公斤，但否認暴瘦和風波有關，主要是持續在運動，而今天他會專注在金馬遞獎大使的準備上，被問到和王子、粿粿還有聯絡嗎？他直接沉默，尷尬站在原地，全場十分安靜，一旁的陳泰河才緩頰：「他這個變瘦是因為參加遞獎大使的⋯⋯」
王品澔這才回過神接話：「對，因為我還有買一些道具，要調整一下自己的心態，遞獎的時候要端正。」他強調自己沒有刻意減肥，就是保持輕鬆心情，繼續保持運動習慣，被問到風波爆發過後，工作、心情是否有受到影響，他一律跳針回應：「就是專注在遞獎大使上。」最後記者喊道：「會希望粿粿跟王子結婚嗎？」他僅微笑便快步離開。
更多鏡報報導
金馬62／劉若英暌違18年爭影后 早上現身秀第一個入圍身分
金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜
金馬62／終身成就獎陳淑芳人生比電影還離奇 礦場千金到國民阿嬤的絕處逢生
其他人也在看
中職》奪冠仍留不住黃子鵬 樂天桃猿連3年都有大咖「逃猿」
儘管樂天球團端出接手桃猿後的最大張合約，今天仍然確定未能留住行使自由球員權利的好手黃子鵬，也讓樂天今年儘管奪下隊史第8冠，仍繼2023年季後陳俊秀、2024年季後朱育賢後，再度出現大咖球星「逃猿」。樂天本季接連爆發食安、宿舍風波，而在奪下2020年日本樂天集團入主以來的球團史首冠後，又因撤換教頭古久自由時報 ・ 1 天前
金馬62/王品澔瘦了！捲「粿王之亂」首現身 親揭現況：很興奮
藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，4月與「粿王」同遊美國的簡廷芮與王品澔也被捲入風波。雖簡廷芮否認與王品澔曖昧，丈夫賴冠儒也澄清外界猜測皆非事實，但范姜彥豐卻在IG便利貼留言「說謊姐妹組」，再度引發熱議。對此，王品澔22日現身金馬獎擔任遞獎大使，被問到是否有與好友們聯繫，他尷尬微笑，並未回應。中天新聞網 ・ 14 小時前
劉品言老公連晨翔是誰？與許光漢激吻、 SpeXial男團出身、理想型喜歡「讓人開心快樂」根本老婆本人 | 柯夢波丹
連晨翔與劉品言今（9日)閃電宣布結婚喜訊，不僅結婚還同時公開懷孕好消息，直接雙喜臨門！這對螢幕情侶正式升格為準爸媽，讓全網驚呼同時也獻上祝福！你對這位高顏值新手人夫了解多少呢？Cosmo幫你整理出 6 個連晨翔的小故事，一起來認識這位帥氣的準爸爸吧！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 3 天前
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／王品澔捲「粿王戀」風波首露面 任遞獎人喊：很興奮
【緯來新聞網】演員王品澔今現身第62屆金馬獎頒獎典禮，與何曼希、陳泰河、楊富江一同擔任遞獎大使，展現緯來新聞網 ・ 15 小時前
王子棒棒堂風波不斷！威廉談「粿王」婚外情道歉
邱勝翊（王子）與粿粿爆出婚外情，引發爭議，「棒棒堂」隊友威廉今（22日）出席台灣優質生命協會舉辦的「第一屆星動盃-明星匹克球公益賽」坦承事前並不知情，但既然大家都是夥伴，應該在彼此低潮時拉對方一把。中時新聞網 ・ 17 小時前
金馬62/陳意涵紅毯秀香肩美背！隔空放閃替老公打氣
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。藝人陳意涵以一身墨綠色洋裝亮相，成為紅毯上的焦點。這件洋裝採用一字領設計，展現了她的香肩和美背，搭配的綠寶石項鍊更是增添了幾分優雅。陳意涵在頒獎典禮上擔任頒獎嘉賓，將與藝人翁倩玉一起頒發原創電影音樂及原創電影歌曲的獎項。中天新聞網 ・ 13 小時前
金馬62｜陳雪甄、曾敬驊雙淚崩奪男女配 馬士媛勇奪最佳新演員
第62屆金馬獎頒獎典禮今（11╱22）在台北流行音樂中心登場，今年典禮不設主持人，以表演、影片與頒獎串起「現在、過去、未來」三大章節。晚間重點獎項中，陳雪甄以《人生海海》奪下「最佳女配角」，她上台淚崩，感謝導演廖克發多年來的信任，並將獎項獻給所有默默付出的配角：「謝謝我們沒有放棄。」 《我家的事》曾敬驊獲得「最佳男配角」，他從台下哭到台上，激動致謝劇組、家人及帶他進入電影世界的李烈：「謝謝妳看見了我。」「最佳新演員」則由《左撇子女孩》馬士媛獲得。太報 ・ 10 小時前
金馬紅毯／林依晨深V透視辣曬好身材！「幸運物是孩子的口水」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
王子 小杰接連出事...威廉出面道歉了！ 私下打氣互動曝光 自嘲「棒棒堂事多」
王子 小杰接連出事...威廉出面道歉了！ 私下打氣互動曝光 自嘲「棒棒堂事多」娛樂星聞 ・ 16 小時前
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。中央社 ・ 22 小時前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前