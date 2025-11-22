金馬62／紅毯主持人登場 「紅毯女王」楊千霈攜手徐鈞浩、彭千祐亮相

第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，星光紅毯17:30開始，本屆紅毯主持人率先亮相，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，帶著2位學弟徐鈞浩、彭千祐攜手迎接今年表現最優秀的影人們。

「紅毯女王」楊千霈連續多年接下主持重任，這次帶著3度合作的徐鈞浩，以及主持新人彭千祐一同主持，她身穿黑色掛頸式亮片禮服，胸前做了開縫設計，有種若隱若現美感。背後也是亮點滿滿，大開後背的造型完美秀出好身材。

徐鈞浩是3度接下星光主持棒，他身穿黑色西裝，脖子上的黑色蝴蝶結增添俏皮感；彭千祐是首度主持星光紅毯，他身穿亮面西裝登場，視覺上呈現有點綠金色感覺，十分特別。

