金馬62／紅毯主持人登場 「紅毯女王」楊千霈攜手徐鈞浩、彭千祐亮相
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，星光紅毯17:30開始，本屆紅毯主持人率先亮相，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，帶著2位學弟徐鈞浩、彭千祐攜手迎接今年表現最優秀的影人們。
「紅毯女王」楊千霈連續多年接下主持重任，這次帶著3度合作的徐鈞浩，以及主持新人彭千祐一同主持，她身穿黑色掛頸式亮片禮服，胸前做了開縫設計，有種若隱若現美感。背後也是亮點滿滿，大開後背的造型完美秀出好身材。
楊千霈。圖／金馬執委會、台視
徐鈞浩是3度接下星光主持棒，他身穿黑色西裝，脖子上的黑色蝴蝶結增添俏皮感；彭千祐是首度主持星光紅毯，他身穿亮面西裝登場，視覺上呈現有點綠金色感覺，十分特別。
徐鈞浩。圖／台視
彭千祐。圖／台視
責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！ 製片暖心談「獻給台灣人的愛」
金馬62／馬士媛《左撇子女孩》抱回最佳新演員 哽咽謝劇組信任與支持
其他人也在看
金馬62星光 楊千霈再扛紅毯主持棒 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，藝人楊千霈（圖）再度扛起紅毯主持棒，將與搭檔徐鈞浩、彭千祐一同迎接影人到來。中央社 ・ 19 小時前
金馬62／陳雪甄熬17年擒女配角獎爆哭 完美感言全場動容
【緯來新聞網】陳雪甄等了17年終於騎上金馬！她以電影《人生海海》擊敗蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、鄧濤拿下緯來新聞網 ・ 15 小時前
傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62/9m88辣曬美背 柯煒林羞曝「穿全黑內褲」助攻《大濛》
第62屆金馬獎頒獎典禮23日於台北流行音樂中心登場，而本屆入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》主要演員方郁婷、香港實力派新星柯煒林、金曲女伶9m88現身紅毯，除9m88辣曬美背與馬甲線成為紅毯「嬌」點，柯煒林笑稱很榮幸可以當2人的護花使者，自己穿了「全黑內褲」盼獲得獎項，也提到「有跟爸媽擁抱，是最好的幸運物」。中天新聞網 ・ 17 小時前
金馬62／李安導演登紅毯被攝影機嚇一跳 笑說：回台都有收穫
曾兩度奪下金馬獎最佳導演的國際大師李安，今（22）日晚亮相金馬星光紅毯，以黑色西裝現身，雖然被突然靠近的攝影機嚇了一跳，但仍露出靦腆笑容。李安被突然靠近的攝影機嚇了一跳。圖／台視李安表示，每次回到台灣台視新聞網 ・ 17 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 19 小時前
金馬62/王品澔瘦了！捲「粿王之亂」首現身 親揭現況：很興奮
藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，4月與「粿王」同遊美國的簡廷芮與王品澔也被捲入風波。雖簡廷芮否認與王品澔曖昧，丈夫賴冠儒也澄清外界猜測皆非事實，但范姜彥豐卻在IG便利貼留言「說謊姐妹組」，再度引發熱議。對此，王品澔22日現身金馬獎擔任遞獎大使，被問到是否有與好友們聯繫，他尷尬微笑，並未回應。中天新聞網 ・ 18 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前