金馬62／紅毯五美+小可愛！女王、公主都來了 林依晨產後5個月現驚人狀態
第62屆金馬獎22日舉行，紅毯上女星們爭奇鬥豔，五顏六色相當繽紛、各有特色，有氣勢女王、有可愛小公主，五美加一位小可愛，宛如上演童話世界嘉年華。
林依晨為女兒扮美人魚
林依晨一襲紫色透膚裝扮成美人魚，胸前開深V驚艷全場，受訪時就透露自己今天是扮成美人魚，也是符合女兒期待，「因為我女兒很愛美人魚」。此外，林依晨的英文名字Ariel也與「小美人魚」愛麗兒同名。她產下第二胎僅5個月，就火速恢復纖瘦身材，露出白皙肌膚也可見產後保養得宜。
楊貴媚女王氣勢十足
擔任頒獎人的楊貴媚豔麗桃紅色相當顯眼，彷彿女王登場，肩膀浮誇蓬袖設計展現氣勢，胸前火辣開低領，下半身是同色系薄紗，纖細美腿若隱若現，同時展現性感與霸氣。
戴佩妮優雅黑金顯特色
戴佩妮以Zimmermann黑金禮服優雅現身，民俗風圖騰禮服相當有特色。她為《地母》譜曲演唱的〈布秧〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，也將在典禮上獻唱，表示很緊張。
桂綸鎂性感又優雅
桂綸鎂出席典禮擔任頒獎人，以一襲黑色簍空禮服登上紅毯，透出黑Bra及黑短褲，身材若隱若現優雅又性感，禮服肩帶羽毛設計增添飄逸感。
9m88帥氣褲裝辣露美背蠻腰
9m88帥氣白色系褲裝登紅毯，上半身小可愛辣露美背、蠻腰，但正面又是襯衫領設計，也不失正式感。她將在頒獎典禮上獻唱主演電影《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉。
葉子綺可愛小公主超吸睛
9歲葉子綺以《左撇子女孩》入圍最佳女配角獎，與劇中媽媽蔡淑臻入圍同獎，母女粉藍、粉紅的服裝搭配相當夢幻，葉子綺更如童話世界小公主般現身，成為全場最吸睛小可愛。
