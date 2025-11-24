金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人





如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！今年男星們的紅毯造型可是眾星雲集，從入圍影帝的氣場戰袍，到頒獎嘉賓的創意巧思。讓我們一起看看誰是你心中的紅毯最帥！

金馬62紅毯最帥：黃秋生

圖片來源：東森新聞

香港演員黃秋生以《今天應該很高興》入圍本屆男配角獎項，這次可是他第七次叩關金馬！今晚他身穿一襲剪裁精良、展現成熟魅力的白色西裝，風格沉穩內斂，既展現出一位資深演員的從容與自信，也氣場十足。

金馬62紅毯最帥：張孝全

圖片來源：東森新聞

第三度提名影帝的張孝全本屆以《深度安靜》角逐男主角獎項，擁有結實挺拔的身形的他，這次選穿極簡黑色搭配蝴蝶結領結和黑框眼鏡，利用陽剛的線條與細節的巧思來營造氣場，搭配他那股獨有的成熟與穩重氣質，就足以成為紅毯上最耀眼、最具有電影感的焦點。而且最特別的是，他西裝裡還藏著女兒給他的幸運物！

金馬62紅毯最帥：張震

圖片來源：東森新聞

四年前曾拿下影帝的張震今年再度叩關！本屆他以《幸福之路》角逐男主角獎項，這位公認的「紅毯常勝軍」一登場便不同凡響，他以一襲不收邊的西裝套裝再次定義了紳士的極致品味，無論是面料的選擇，還是肩線的設計、褲管的剪裁，都達到了無瑕的境界，搭配指尖的點睛之筆，完美用細節展現了質感又沈穩的魅力！

金馬62紅毯最帥：鳳小岳

圖片來源：東森新聞

紅毯上另一亮點則是頒獎嘉賓鳳小岳，自帶貴族氣息的他，每次亮相都是一場視覺享受，這次他身穿深藍色西裝，內搭復古開襟衫，展現了他不墨守成規的態度，也讓傳統西裝注入了前衛的生命力。即使在正式場合，鳳小岳也能透過對色彩、面料和剪裁的實驗精神展現出藝術家般的瀟灑與自信。

金馬62紅毯最帥：曾敬驊

圖片來源：東森新聞

以《我家的事》入圍最佳男配角的男星曾敬驊，這次身著VALENTINO的西裝套裝，卡其色的劍領設計呼應尖頭皮鞋的率性，展現了新生代演員的青春氣息與時尚駕馭力。不僅襯托出他的少年感，同時也體現了紅毯所需的正式感，可以說是為本屆金馬紅毯帶來一股清新且時髦的能量。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

