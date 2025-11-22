鏡週刊Mirror Media

金馬62／紅毯薑是媽的辣！林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場 張孝全Brioni禮服熟男氣息擋不住

林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場。
第62屆金馬獎今（22日）晚揭幕，21度的氣溫舒適宜人，今年女星禮服款式五花八門，有的是內衣辣妹風，有的平口，有的巧露雪白北半球，其中最搶眼當屬影后呼聲極高的林依晨，雖說是為女兒打扮成美人魚，但她的THE ATELIER COUTURE蕾絲戰袍殺瘋全場，有透視、有事業線、有腰身線條，全身行頭高達2600萬，絲毫不讓年輕妹仔專美於前，正所謂「薑是媽的辣」！

林依晨

在《深度安靜》展現入行以來最佳演出，令人刮目相看，也是今晚影后大熱門，因此禮服辣、珠寶貴，先表態「影后當仁不讓」。
陳雪甄

事前放話為紅毯進行飲食控制，避免澱粉，果然白色戰袍盡顯身材，她並佩戴總價1400萬鑽飾，光項鍊就有26.5克拉。
黃珮琪

Dolce&amp;Gabbana的帥氣燕尾服，她將背心脫下露出內搭的蕾絲內衣，瞬間變身內衣辣妹，是未婚美眉的最辣代表。
蔡淑臻

或許因為在《左撇子女孩》中飾演媽媽，且2個女兒馬士媛與葉子綺都有入圍，因此蔡淑臻的粉色長禮服僅小露香肩，但寶格麗珠寶加持更顯貴氣沉穩。
陳意涵

綠色低胸禮服讓她散發出春天的輕盈感，但其實並不然，因為禮服材質偏重，她在訪問時不禁按胸大喊「我的衣服要掉下來了！」
9m88

白色肚兜搭配同色闊腿長褲，9m88巧露香肩與纖腰，帥氣中也有幾分俏皮，她除了演出電影《大濛》，也將為典禮獻唱入圍主題曲。
桂綸鎂

相對過往的安全牌，桂綸鎂今晚的香奈兒黑色蕾絲荷葉邊無袖長洋裝有了突破，小小低胸設計給她的感覺就是「這樣穿好冷」！
劉若英

多年未參加金馬獎的劉若英，再次回歸還是影后熱門，她選擇帥氣褲裝走紅，並以Tiffany珠寶搭配，非常清爽俐落。
告五人

犬青JINSUN黑白鏤空拼接禮服露出大美背，３人各自佩戴Chaumet鑽飾行頭約1000萬元。
劉敬

一身透視白襯衫，搭配寶格麗的鑽石項鍊、白金戒指等鑽飾，既有古典氣息也測漏潮味，更有著白色國標舞者的藝術氣質。
曾敬驊

VALENTINO外套深藏不露，實際上暗藏大深V在外套內，包括髮型，整體氣質很復古。
林柏宏

灰色西裝外套搭配芋頭色襯衫，看來輕鬆隨性，他笑言自己是芋頭火鍋代言人，所以穿上芋頭色戰袍。他全身穿戴伯爵珠寶腕錶，總價高達1600萬元。
張震

Maison Margiela寬版外套，手臂上有抽絲設計，張震的顏值hold得住任何服裝。
張孝全

Brioni的禮服顯得他更為沉穩，全身散發熟男的優雅氣息，黑框眼鏡有著點睛效果。
西島秀俊＋翁倩玉

西島秀俊身穿 Giorgio Armani黑色西服，攙扶翁倩玉進場，2人以前曾合作演出母子，翁倩玉的戰袍是自己設計，以和服的腰帶為設計靈感。
