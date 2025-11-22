金馬62／紅毯薑是媽的辣！林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場 張孝全Brioni禮服熟男氣息擋不住

第62屆金馬獎星光大道今（11╱22）於台北流行音樂中心登場，眾星以華麗造型亮相。林依晨與張孝全以《深度安靜》角逐帝后，林依晨身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服，搭配PIAGET高級珠寶，總價超過2600萬元，她笑稱造型「投女兒所好，像美人魚」。張孝全則以Brioni西裝現身，透露兒子送上戰鬥陀螺當幸運物，還說「它會保護你」。《左撇子女孩》裡飾演母女檔入圍女配角的蔡淑臻與9歲的葉子綺同樣成為焦點。根據《三立新聞網》報導，蔡淑臻以粉紅禮服搭配BVLGARI頂級珠寶、總價2100萬元亮相。葉子綺穿著藍色洋裝可愛亮相，笑說洋裝有口袋，「因為我要把獎帶回家」，蔡淑臻也大氣回應：「妳上台我很開心。」 今年星光大道主持則由「學姊」楊千霈與徐鈞浩、彭千祐共同掌紅毯，楊千霈以黑色禮服搭配BVLGARI珠寶展現優雅氣勢。遞獎大使王品澔也吸引關注，他透露特地瘦身7公斤並準備儀態道具，希望典禮順利，對外界將他捲入八卦的議題則不多回應，表示會專注在遞獎角色上。

太報 ・ 16 小時前