金馬62／紅毯薑是媽的辣！林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場 張孝全Brioni禮服熟男氣息擋不住
第62屆金馬獎今（22日）晚揭幕，21度的氣溫舒適宜人，今年女星禮服款式五花八門，有的是內衣辣妹風，有的平口，有的巧露雪白北半球，其中最搶眼當屬影后呼聲極高的林依晨，雖說是為女兒打扮成美人魚，但她的THE ATELIER COUTURE蕾絲戰袍殺瘋全場，有透視、有事業線、有腰身線條，全身行頭高達2600萬，絲毫不讓年輕妹仔專美於前，正所謂「薑是媽的辣」！
林依晨
陳雪甄
黃珮琪
蔡淑臻
陳意涵
9m88
桂綸鎂
劉若英
告五人
劉敬
曾敬驊
林柏宏
張震
張孝全
西島秀俊＋翁倩玉
更多鏡週刊報導
金馬62／黃秋生輕鬆參與金馬獎 開金口預測最佳男配角是他
金馬62／蔡淑臻說金馬紅毯最親切 「南港劉德華」感受到粉絲順便的貼心
金馬62／林依晨美人魚禮服辣翻了 兒子留在臉上的口水就是幸運物
其他人也在看
金馬62星光 準影后林依晨盛裝步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，準影后林依晨（圖）為女兒特別以美人魚為主軸定裝，穿上一席藍紗魚尾禮服亮相，吸睛全場中央社 ・ 17 小時前
金馬62紅毯｜林依晨張孝全放大招拚帝后 蔡淑臻打音波攜俏妞葉子綺攻女配
第62屆金馬獎星光大道今（11╱22）於台北流行音樂中心登場，眾星以華麗造型亮相。林依晨與張孝全以《深度安靜》角逐帝后，林依晨身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服，搭配PIAGET高級珠寶，總價超過2600萬元，她笑稱造型「投女兒所好，像美人魚」。張孝全則以Brioni西裝現身，透露兒子送上戰鬥陀螺當幸運物，還說「它會保護你」。《左撇子女孩》裡飾演母女檔入圍女配角的蔡淑臻與9歲的葉子綺同樣成為焦點。根據《三立新聞網》報導，蔡淑臻以粉紅禮服搭配BVLGARI頂級珠寶、總價2100萬元亮相。葉子綺穿著藍色洋裝可愛亮相，笑說洋裝有口袋，「因為我要把獎帶回家」，蔡淑臻也大氣回應：「妳上台我很開心。」 今年星光大道主持則由「學姊」楊千霈與徐鈞浩、彭千祐共同掌紅毯，楊千霈以黑色禮服搭配BVLGARI珠寶展現優雅氣勢。遞獎大使王品澔也吸引關注，他透露特地瘦身7公斤並準備儀態道具，希望典禮順利，對外界將他捲入八卦的議題則不多回應，表示會專注在遞獎角色上。太報 ・ 16 小時前
胡瓜捲性騷擾疑雲！楊繡惠緩頰「酸民瞎起鬨」：他把籃籃當女兒
胡瓜日前錄製外景節目《綜藝大集合》「投懷送抱」單元時，疑似意外誤觸助理主持人籃籃（籃靖玟）胸部，掀起性騷擾疑雲，籃籃事後透過經紀公司回應緩頰「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事」。與兩位當事者交好的楊繡惠，近日直播談及此事，也直言「本來就沒有事，一些酸民瞎起鬨」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，林依晨睽違22年以《深度安靜》再度入圍最佳女主角獎項，稍早踏上紅毯，絕美人魚造型立刻掀起尖叫聲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台南後壁烏樹林廢棄場惡火 濃煙浮現李小龍臉孔畫面曝光
台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場，21日晚上發生大火，火光衝天，有網友在本報拍攝的火場照片中，發現濃煙中竟浮現李小龍的臉部輪廓，另張照片中也有團像老鼠的濃煙，在網路引發熱議。烏樹林廢棄物暫置場前晚大火延燒初期，垃圾山的廢棄物、廢木枝、波浪板堆高近20公尺高，當中也有大批雜物、泡棉，加上內有沼氣自由時報 ・ 14 小時前
金馬62紅毯｜林依晨2600萬鑽飾加持當美人魚 張孝全兒送戰鬥陀螺搶帝
張孝全、林依晨以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎帝后，今（11╱22）與劇組走上星光大道，她身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服搭配PIAGET 高級珠寶，總價超過2600萬元，她笑說這套禮服投女兒所好，「像美人魚」；第5度入圍的張孝全則以Brioni西裝帥氣現身，透露兒子送他戰鬥陀螺當信運物，還告訴他「它會保護你」。太報 ・ 17 小時前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 17 小時前
台南烏樹林災後暫置場燃燒7.5萬噸廢棄物 火勢暫控制
台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，消防局、環保局動員一夜奮戰持續15小時滅火，今天（22日）上午11點多控制火勢，侷限在廢棄物、廢木區不再延燒出去，環保局估算7.5萬噸廢棄物燃燒，要完全撲滅需要幾日時間。另外，市道172線（白新公路）往東在烏樹林至白河下秀祐路段為救災需求進行封閉，自由時報 ・ 21 小時前
金馬62》林依晨親餵母乳紅毯戰袍無法瘦身 劉若英隨時都在減肥路上
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，4位準影后劉若英、林依晨、方郁婷、高伊玲均出席，4人除了要在典禮上角逐影后桂冠，也將在紅毯比美，是否有為禮服戰袍瘦身？林依晨透露自己的禮服風格女兒挺愛的，但不能減肥因為自己還要餵母乳，需要吃得很健康。中時新聞網 ・ 1 天前
全球首例！美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感 高燒、呼吸困難不幸身亡
全球首例！華盛頓衛生部昨（21）日證實，有名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株身亡，據了解，這也是全球首例有人類感染該病毒而去世。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
嚴重排擠一般停車位！共享機車亂象多 六都投放數已逐年減少
台北市自民國105年推動共享機車，透過「一車多人使用」概念，減少私有運具，為六都最早引進的城市，同屬生活圈的新北市，5年後才進駐共享機車，但因腹地廣大，投放數已超車台北市。目前雙北高達2.5萬輛，是其他四都的3.3倍。但共享機車普及，在都會區卻嚴重排擠一般機車停車...CTWANT ・ 5 小時前
金馬62／75歲翁倩玉凍齡狀態曝！搭檔陳意涵默契頒獎
娛樂中心／王靖慈報導電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展盛大首映，而片中兩位備受期待的女星翁倩玉與陳意涵，也在今（22）日一同現身2025台北金馬影展典禮上，兩人同台頒獎也瞬間成為舞台亮點。民視 ・ 14 小時前
金馬62》得獎名單一次看！范冰冰得影后缺席 張震2度搶下影帝
第62屆金馬獎今晚於臺北流行音樂中心舉行，金馬影帝、影后分別由張震以及范冰冰，憑著精湛演技奪下，最佳男女配角部分，由曾敬驊及陳雪甄奪下，最佳新演員由25歲的馬士媛擊敗強敵摘下，最佳導演由《眾生相》李駿碩擊敗呼聲極高的陳玉勳奪下，入圍11項的《大濛》，奪下最佳劇情片、最佳原著劇本獎、最佳美術設計獎、最佳造型設計4大獎，成為本屆最大贏家。中時新聞網 ・ 17 小時前
北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞
北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，...聯合新聞網 ・ 5 小時前
金馬62星光 戴佩妮華麗登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，演唱電影「地母」主題曲「布秧」入圍最佳原創電影歌曲的歌手戴佩妮，以一襲刺繡長禮服華麗亮相。中央社 ・ 16 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前