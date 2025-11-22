金馬62／紅毯5帥出爐！張孝全帶「兒子給的幸運物」 曾敬驊甩殺人魔氣息

第62屆金馬獎紅毯五帥出爐。攝影組

第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道於晚間5點半登場，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。熱門作品《大濛》獲得11項提名，《左撇子女孩》則有9項提名；頒獎嘉賓有日本影帝西島秀俊、桂綸鎂等，明星們盛裝打扮出席，紅毯五帥各自擅發不同的魅力。

以《深度安靜》入圍最佳男主角獎的張孝全一身黑色西裝，經典卻不失魅力，搭配黑框眼鏡，略顯斯文氣息。他還分享，出門前兒子給了他一個「戰鬥陀螺」，他將其帶在身上，希望能為今晚帶來好運，今晚他將與許瑞奇、柯煒林、張震、藍葦華競爭影帝寶座。

張孝全。攝影組

鳳小岳。攝影組

鳳小岳今日擔任頒獎嘉賓，將與共同演出過《女朋友。男朋友》的張孝全一起頒獎。他一身絨布西裝，內搭布質衫，略帶鬍渣的外型散發著頹廢感帥氣氣息。

曾敬驊。攝影組

以《我家的事》角逐最佳男配角獎的曾敬驊身穿咖色VALENTINO服裝，梳起油頭顯得較有精神，與他在最近熱播的《如果我不曾見過太陽》殺人魔陰險的形象相差許多。今晚他將與多位強敵包含金士傑、黃鐙輝、姚淳耀、黃秋生競爭男配角獎。

西島秀俊。攝影組

本屆典禮重量級頒獎嘉賓日本影帝西島秀俊，一身ALL BLACK西裝，典雅又時尚， 頂著微捲的髮型散發成熟魅力。影帝張震今晚以《幸福之路》入圍，將挑戰再拿一座金馬影帝。他以一身over size的服裝登場，隨性卻充滿氣勢。

張震。攝影組



