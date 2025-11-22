金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，登場的男嘉賓、入圍的男歌手們也紛紛搭配帥氣亮眼服裝走上紅毯星光大道。《EBC東森新聞》為您盤點金馬五帥。
林柏宏
林柏宏擔任金馬獎擔任頒獎嘉賓，紅毯造型搭配柔和又輕鬆。（圖／東森新聞）
林柏宏在今日的金馬獎擔任頒獎嘉賓，他選擇了改良版本的日式昭和西裝、紫色內搭襯衫，配上伯爵珠寶和浪琴腕表，整體搭配看起來很柔和又輕鬆。
曾敬驊
曾敬驊的焦糖色西裝外套，在最近降溫的天氣，給人一種溫暖的視覺感。（圖／東森新聞）
曾敬驊裝扮讓人眼睛一亮的點在VALENTINO焦糖色雙排扣西裝外套，焦糖色系的外套在近日變冷的天氣中給人一種溫暖的視覺感受，內搭的黑色深V上衣又為這套搭配增添了「男神味」。
劉敬
劉敬以白色紋路透膚襯衫搭配黑色寬褲，整體造型俐落又成熟。（圖／東森新聞）
劉敬以電影《失明》角逐第62屆金馬獎最佳新演員獎，他的紅毯裝扮搭配選擇白色的透膚紋路襯衫、配上高腰的黑寬褲，整體風格俐落又成熟。
姚淳耀
姚淳耀西裝外套上的金色鈕釦成為整套裝扮的點睛之筆。（圖／東森新聞）
姚淳耀以《我家的事》入圍最佳男配角，穿著Versace單排釦天鵝絨西裝亮相紅毯，西裝上那顆金色鈕釦成為了搭配的點睛之筆，提高了整套裝扮的高級感。
張震
張震一身黑色銀紋軍裝風外套讓他看起來更加英俊挺拔。（圖／東森新聞）
張震以《幸福之路》入圍最佳男主角，他的紅毯造型選擇了一件黑色銀紋軍裝風外套，內搭黑色襯衫下著黑色寬褲，整套造型帥氣挺拔中不失個性感。
