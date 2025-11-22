金馬62／終身成就獎陳淑芳人生比電影還離奇 礦場千金到國民阿嬤的絕處逢生
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚舉行，由從影長達67年的資深演員陳淑芳獲得終身成就獎，86歲陳淑芳2020年曾以《孤味》《親愛的房客》創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，也於今年同獲金馬、金鐘「終身成就獎」、「特別貢獻獎」，除了別具意義由《孤味》當中的三姊妹女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳獻獎，也由《孤味》導演許承傑製作致敬影片。
為戲奉獻不惜代價 敲牙只為還原真實氣音
陳淑芳曾笑稱自己是「戲癡」。20多年前，為了完美詮釋電影《春花夢露》中缺牙、講話漏氣的祖母角色，她竟不惜敲掉三顆牙齒，此舉是為了讓現場收音能聽到最真實的氣音。她表示：「別人都說我是三八，但我不後悔，導演給我什麼角色，我演什麼就要像什麼。」甚至笑說，敲掉牙才能接到假牙廣告，從不後悔。
但是陳淑芳人生更是堪比電影情節，她出身九份礦場千金，童年家中櫃子滿是金條，1940的貧苦年代，陳淑芳卻可以每天喝牛奶、穿皮鞋上學。但8歲時因父親外遇，母親拉著她跳海，是她奮力游回岸上求救，母女存活下來。父親過世後，公司被合夥人騙走，一夕間家道中落，19歲的她扛起全家生計，曾窮到身上只剩200元，靠演戲養活全家5口。
坎坷人生如電影劇本 從富家千金到負債千萬
陳淑芳是國立藝專戲劇科第1屆的學生，還未畢業就擔綱演出電影女主角，第一部電影《誰的罪惡》因票房賣座連拍3集。27歲出席應酬後被迷昏性侵，媽媽勸她留下孩子。40歲時帶著孩子遠嫁澳洲，卻在1年半後遭先生精神虐待家暴逃回台灣。46歲時，為了幫助某演員周轉27萬，反遭陷害欠了地下錢莊900萬元。當時陳淑芳賣掉3棟房子還不夠，直到拍《孤味》時才還完。
不過她身體卻在還完最後一筆欠款時出了毛病，也是82歲的她第一次用健保卡看病。2022年她做全身健康檢查，戴24小時心律監測器發現她曾有心臟停止14秒的紀錄，但她在睡覺不知情。後來確診是心律不整，開刀裝心臟節律器，她稱自己「在身體裡裝了一個小電池。」
陳淑芳44歲時與侯孝賢、楊德昌、吳念真、林正盛等導演合作，從《風櫃來的人》（1983）、《殺夫》（1984）、《青梅竹馬》（1985）、《戀戀風塵》（1986）、《桂花巷》（1987）、《悲情城市》（1989）、《多桑》（1994）、《春花夢露》（1996）、《天馬茶房》（1999）等都有她身影。
無私傳承提攜後進 信守承諾並指名導演走紅毯
她2020年拿到金馬影后、女配雙料獎項時表示： 「哪怕是一場戲、一句話，我都會演。我絕對不會漲價。」至今信守承諾，不論電影、電視，長片、短片，甚至只是配音全都熱心投入。她拍《拜六禮拜》時只有兩場戲，卻要舟車勞頓去到南部鄉下，導演杜政哲包紅包給陳淑芳，她轉交給製片組請大家吃東西。
她曾為謝文明導演的金馬獎最佳動畫短片《夜車》（2020）獻聲，而兩人再度合作的動畫短片《螳螂》除入選威尼斯及多倫多影展，也入圍今年金馬「最佳動畫短片」。今年金馬紅毯，為了幫資源較少的《螳螂》動畫導演謝文明，她指明謝文明陪她走紅毯爭取曝光。
被大家暱稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，儘管人生充滿坎坷，她卻以樂觀豁達的態度面對，被視為演藝界的傳奇。而本名陳笑的她之所以會取「淑芳」這個藝名，是因為「瑞芳人、很賢淑。」
