金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷

遊戲鬼才小島秀夫取消出席大師講座、金馬獎頒獎嘉賓。（圖／金馬執委會）





憑藉《潛龍諜影》、《死亡擱淺》系列遊戲享譽全球的日本遊戲鬼才小島秀夫，原定於明（21）日出席金馬影展《衝鋒飛車隊》映後大師講堂，並擔任金馬獎頒獎嘉賓；不料，金馬執委會今日突然發佈「小島秀夫大師講堂取消公告」，並附上本人致歉訊息。

小島秀夫在文中致歉粉絲臨時取消活動的消息：「原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

廣告 廣告

小島秀夫表示，他昨晚才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》：「所以我本人也感到非常遺憾，這次影展特別在活動期間安排放映我心目中5部『有史以來最愛的電影』，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」



【更多東森娛樂報導】

●黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見

●睽違47年重返大銀幕！翁倩玉揭「親情疏離」成接演關鍵

●日兩動漫電影中國撤檔 粉絲：沒小新剩「傷心」

