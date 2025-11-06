金馬62/罹癌四期後首露面！柯煒林親吐身體現況 樂觀抗病魔：我還OK
2025金馬影展6日盛大開幕，開幕片《大濛》獲本屆金馬獎11項入圍肯定。導演陳玉勳，監製葉如芬及李烈率主演群們一同出席開幕儀式。其中男星柯煒林在七月坦言罹患肺腺癌四期後˙，今天首度在台灣公開露面，氣色及狀態都相當好。
《大濛》主演群柯煒林、方郁婷、9m88及曾敬驊今日齊聚出席金馬影展開幕的活動。男主角柯煒林今年將和許瑞奇、張孝全、張震及藍葦華一同角逐影帝。被問及入圍當下心情，柯煒林分享，公布名單當天他正好有舞台劇的演出，得知入圍後反而鬆了一口氣，心情相當平靜地把手機關機，全心投入舞台劇，「那天心情其實是，如果沒入圍的話，我要怎麼去面對接下來兩小時的演出。」
柯煒林笑說，其實在拍完電影當下就感覺到有機會入圍，「金馬獎本來就是個公平公正公開的影展，每次得獎的人都有他的理由，都是一步一步走過來的。」
至於外界相當關心他的身體狀況，柯煒林透露，目前是用鏢靶藥物去控制病情，而他在堅定抗癌過程中，仍順利完成20場舞台劇演出，「想用身體力行告訴大家，我很ok，身體蠻健康的。」他也感性說，非常感謝家人跟工作夥伴的支持，「我會覺得自己比從前更健康，很放鬆。」
柯煒林表示，醫生也相當鼓勵他多去工作，「希望能鼓勵其他和我一樣生病的朋友，還是可以如常的生活。」可以看出他面對病魔相當積極樂觀。
