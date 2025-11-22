金馬62／群星爭豔！金馬紅毯最美戰場率先登場 范冰冰確定缺席
第62屆金馬獎今晚(22日)在台北流行音樂中心盛大登場，由「最美戰場」星光大道拉開序幕。除了眾多華語影壇名導、影帝、影后入圍者紛紛亮相，各自以華麗造型展現氣勢。今年外界最關注的話題之一則是傳聞角逐影后的范冰冰有可能現身，但紅毯上並未見到她的身影。《地母》導演張吉安轉述：「范冰冰說她非常遺憾無法前來金馬，很想見證金馬62！但她的心與金馬同在。」
本屆星光大道由楊千霈、徐鈞浩與彭千祐聯手主持，隨著金馬執委會主席李屏賓率先踏上紅毯，宣告金馬盛典正式揭幕。
眾多入圍者盛裝亮相，角逐最佳新演員的牧森與香港演員張迪文都直呼金馬氛圍新鮮，。牧森：『(原音)覺得很很新鮮，很好奇，很像去一個就是一個異次元的一個世界的感覺。』
也是最佳新演員呼聲極高的劉敬，則難得以華麗造型體驗首次金馬紅毯滋味。劉敬：『(原音)有一些些小珠寶，然後平常不戴耳環，今天有戴耳環，對。幸運物？沒有欸，沒有，就是帶我自己一個愉悅的心情來。有信心嗎？就一切都是最好的安排！』
獲得8項提名的《我家的事》劇組「家人」再次團聚，導演潘客印表示心情蠻緊張的；角逐影后的高伊玲則特別在衣領後特別繡上電影的英文片子《Family Matter》字樣，為劇組打氣。
入圍11項大獎的《大濛》劇組則排場十足踏上紅毯，展現奪獎氣勢；角逐影后的方郁婷以黑亮優雅造型亮相，散發成熟與靈動兼具的魅力。
角逐影帝的張震、張孝全一出場，依舊迷人又帥氣，張孝全還透露兒子送了他戰鬥陀螺，童言童語地說要「保護」爸爸：睽違22年再度問鼎金馬影后的林依晨，以罕見以超性感紫色禮服亮相紅毯，成為鎂光燈焦點。
擔任頒獎人的桂綸鎂、日本影帝西島俊秀也盛裝參與華語年度盛會，準備見證新科影帝影后誕生。（編輯：鍾錦隆）
