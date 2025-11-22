金馬62》翁倩玉好久不見！穿自行設計禮服優雅登場
第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道17點30分開始，75歲資深旅日女星翁倩玉，和日本影帝西島秀俊一起走紅毯，整個人容光煥發，狀態極佳！
她在後台受訪表示，身上的金紅色禮服是自己設計的，結合日本和服腰帶等元素，優雅大氣。被問到擔任頒獎人的心情？翁倩玉承認會緊張，自認中文不夠流利，盡量不要有腔調，還亮出事先準備的小抄。
而這次回到金馬獎典禮，翁倩玉既興奮又感到光彩，「過了47年回到金馬獎來為大家頒獎，是一個很榮幸的事情。」提到西島秀俊，她稱對方是「兒子」，因為兩人曾在美國影集飾演母子，「我們像吧！」隨即邀西島秀俊一起受訪，坦言私下收他當乾兒子，所以西島秀俊的小孩都是她的孫子，「他很好，我們一家人都一起吃飯。」
翁倩玉1972年以電影《真假千金》榮獲第10屆金馬獎最佳女主角，演技早就備受肯定。這次她受邀擔任金馬頒獎嘉賓，感性地說：「很高興，我記得是52年前，半個世紀了，我有在金馬獎得到最佳女主角。」時隔多年，又回到熟悉的頒獎典禮，翁倩玉相當高興。
翁倩玉睽違台灣影壇47年，今年參演電影《陽光女子合唱團》，重新回歸幕前，她一到看劇本就心動，自問：「我已經75歲了，回頭看我的歷史，今天的我可不可以演這個角色？」並發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，「不一樣的是，我現在會說台語了！」
